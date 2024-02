Le célèbre jeu de rôle et de construction en blocs ainsi que tous les DLC précédemment sortis sont désormais disponibles sur PC.

Paris, le 13 février 2024 – SQUARE ENIX® sort aujourd’hui le jeu DRAGON QUEST BUILDERS™ pour PC sur STEAM®. La version PC du jeu comprend des fonctions de création améliorées ainsi que le DLC « Terra Incognita » sans frais supplémentaires. Un pack DRAGON QUEST BUILDERS + DRAGON QUEST BUILDERS 2 est également disponible. DRAGON QUEST BUILDERS est par ailleurs disponible à prix réduit pour les personnes ayant déjà acheté DRAGON QUEST BUILDERS 2 sur STEAM.

DRAGON QUEST BUILDERS est un jeu de type bac à sable immersif dans lequel les Bâtisseurs pourront redonner vie au royaume dévasté d’Alefgard, en récupérant des matériaux et en concevant des objets uniques aux possibilités infinies. Au fil d’une histoire captivante se déroulant dans l’univers DRAGON QUEST, le jeu propose aux joueurs un système de commande intuitif qui leur permet de bâtir leurs propres tours et châteaux pour protéger le monde du fourbe Lordragon, monstre emblématique de la franchise. Les éléments de RPG classiques du jeu offrent une expérience passionnante pour tous types de joueurs.

La version STEAM de DRAGON QUEST BUILDERS propose également des fonctions de création améliorées ainsi que « Terra Incognita ». Dans ce contenu initialement ajouté en 2022 à la version mobile du jeu, les Bâtisseurs créent et jouent librement, et peuvent désormais empiler les blocs de leurs créations deux fois plus haut.

Contenu supplémentaire de « Terra Incognita »* :

Lot de statuettes – Les Bâtisseurs pourront obtenir de nombreuses figurines de monstre à installer dans leur monde.

Kit d’astronomie – Les Bâtisseurs pourront illuminer le ciel nocturne avec dix étoiles et planètes qui leur permettront de profiter de la beauté de la galaxie dans leur jardin.

Anneau pixel – Plus qu’un simple accessoire de mode, l’anneau pixel permet aux Bâtisseurs de récupérer davantage de pixels quand ils battent leurs ennemis dans « Terra Incognita », ce qui leur donnera la possibilité de créer des objets spéciaux sur l’établi « Pack de jeu Dragon Quest ».

Tapis magique – Les Bâtisseurs pourront utiliser un tapis magique pour observer, construire et explorer leurs structures depuis les cieux, en profitant d’une musique spéciale pendant leurs voyages.

*Le contenu ci-dessus est identique au contenu ajouté à la version mobile du jeu en 2022

Configuration système :

DRAGON QUEST BUILDERS est classifié PEGI 7. Il est aussi disponible sur Android, iOS, PlayStation® 4 et Nintendo Switch™.