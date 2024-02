Qu’avez-vous prévu pour cette Saint-Valentin 2024 ? Avez-vous prévu d’écouter un peu de Marvin Gaye et de Barry White dans une ambiance très détendue, ou bien allez-vous regarder une comédie romantique un petit verre à la main ? Peut-être allez-vous juste regarder la Ligue des Champions en espérant que le PSG ne soit pas Fanny ?

Si vous ne savez pas encore quoi faire, si vous cherchez à vous amuser avec la Nintendo Switch sous les mains, Nintendo-Town a eu l’idée de vous préparer une petite liste « idéale » et subjective pour passer la meilleure soirée vidéoludique possible avec une seule Switch. Pour le meilleur, comme pour le pire !

Pour une soirée classique

Mario Party Superstars

Nous attendions beaucoup de Mario Party Superstars, peut-être un peu trop, mais force est de constater que pour passer une soirée, le jeu reste la référence. Coups bas, mauvaise foi, nous passons toujours de très bons moments sur ce jeu qui nous offre une compilation des meilleurs Mario Party.

Mario Party Superstars est disponible au prix de soixante euros en physique comme sur l’eShop.

Vous pouvez lire notre test ici.

Wario Ware: Move It!

Le dernier Wario Ware est un compagnon idéal pour passer une bonne soirée de Saint-Valentin. Il est toujours amusant de voir notre partenaire dans ses poses incongrues et insolites comme le Cocorico ou le Sumo ! Les mini-jeux sont sympathiques et accessibles peu importe le niveau !

Wario Ware: Move It! est disponible au prix de cinquante euros en physique comme sur l’eShop.

Vous pouvez lire notre test ici.

Snipperclips – Les deux font la paire

Snipperclips – Les deux font la paire est un jeu idéal pour tester votre cohésion de couple. Dans ce classique sorti depuis 2017, vous incarnez des bouts de papier qui doivent se couper pour résoudre des énigmes ! C’est amusant, parfois rageant mais c’est surtout un super jeu de coopération où la communication est indispensable.

Snipperclips – Les deux font la paire est disponible sur l’eShop comme en physique à vingt euros.

Just Dance 2024 Edition

Just Dance est une licence que nous ne présentons plus. L’édition 2024 est parfaite pour se déhancher avec votre partenaire ! En plus, les chansons de Raiponce et de Mulan sont depuis peu disponibles sur le jeu ! Êtes-vous prêts pour passer une Saint-Valentin sportive ?

Just Dance 2024 Edition est disponible sur l’eShop au prix de soixante euros. Vous pouvez lire notre test ici.

Pour une soirée pleine d’amour et de douceur

Disney Illusion Island

Vous aimez Disney et votre partenaire aussi ? Vous avez déjà vu tous les films existants une vingtaine de fois, même Les Trois Caballeros ? Vous devriez peut-être vous vous intéresser à Disney Illusion Island qui propose une aventure pour tout le monde et vous promet une belle soirée dans l’univers de vos personnages préférés.

Disney Illusion Island est disponible sur l’eShop comme en physique au prix de quarante euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

Blanc

Vous cherchez à passer des moments doux avec votre partenaire ? Blanc est peut-être le jeu pour vous ! Cette aventure poétique vous propose d’incarner un louveteau et un faon qui devront survivre à une tempête de neiges.

Blanc est disponible sur l’eShop au prix de quinze euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

It Takes Two

It Takes Two est une pépite du jeu en coopération qui a notamment remporté le Game Awards du jeu de l’année, du meilleur jeu familial et le BAFTA du meilleur jeu multijoueur. Le jeu est clairement un must have qui est une très très belle expérience à faire en couple.

It Takes Two est disponible sur l’eShop comme en physique à quarante euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

KeyWe

KeyWe est l’un de nos coups de cœur. Dans ce jeu, nous incarnons deux kiwis qui s’occupent d’un service postal. À deux, notre but est de réussir à envoyer les courriers et les messages en coopérant et en évitant les obstacles parfois très étonnant qui se dresse face à nous.

KeyWe est disponible sur l’eShop comme en physique au prix de vingt-cinq euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pour une soirée plus mouvementée

Moving Out 2

Vous préférez les jeux de coopération un peu plus énergiques, où la coopération peut mener à un échec cuisant et à des disputes sans fin ? Et bien Moving Out 2 est certainement pour vous ! Moving Out 2 est un jeu dans lequel nous incarnons l’équipe de déménagements la plus efficace au monde ! Le secret de la réussite ? Des objets arrivés à temps, certes, mais pas forcément en bon état…

Moving Out 2 est disponible sur l’eShop au prix de trente euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

Overcooked! 2

Dans le même genre, Overcooked! 2 nous amène à gérer un restaurant. Nous allons devoir cuisiner avec son partenaire afin de livrer en un temps record le plus de plats possibles ! Véritable jeu où la coopération rime avec la destruction, Overcooked 2 est un jeu parfait pour un soirée chaotique et fun.

Overcooked! 2 est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

Move or Die: Unleashed

Move or Die: Unleashed est un party game pas comme les autres. Dans ce jeu ultra-dynamique, nous devons accomplir les mini-jeux en bougeant en permanence ! C’est un jeu très drôle et idéal pour de courtes sessions de jeu.

Mode or Die: Unleashed est disponible sur l’eShop au prix de quinze euros.

Pour une soirée stratégie

Kingdom: Two Crowns

La licence Kingdom s’est imposé comme l’un des jeux de stratégie / tower defense les plus réussis. Cette version Two Crowns permet de jouer à deux à cette pépite qui a une durée de vie assez impressionnante en plus de graphismes somptueux.

Kingdom: Two Crowns est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Escapists 2

Dans The Escapists 2, vous êtes des prisonniers qui rêvent de s’évader. Dans ce jeu, il va falloir toutes les techniques possibles pour s’évader de prison. L’entente et la communication sont nécessaires dans ce jeu parfait à faire à deux.

The Escapists 2 est disponible sur l’eShop comme en physique au prix de vingt euros.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pour une soirée remplie de fou rire

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game est le jeu idéal si vous voulez faire une expérience… qui change de l’ordinaire. Dans cet OVNI, vous incarnez des oies qui sèment la panique dans la ville ! Entraide et fou rire assurés.

Untitled Goose Game est disponible sur l’eShop comme en physique au prix de vingt euros.

Terror of Hemasaurus

Vous êtes énervés ? Votre Saint-Valentin se passe mal ? Votre journée est à jeter ? Terror of Hemasaurus est parfait pour vous ! Dans ce jeu d’arcade, vous incarnez Godzilla et vous détruisez la ville et ses habitants avec votre partenaire. Un vrai défouloir jouissif.

Terrof of Hemasaurus est disponible sur l’eShop au prix de quinze euros. Vous pouvez lire notre test ici.