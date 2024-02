Breakout Birdie est l’œuvre d’iSOL Games, un développeur qui crée des jeux mobiles au contenu famélique à un prix souvent bien trop élevé. Nous l’avions appris à nos dépens en testant les trois Easy Japanesey. Breakout Birdie est disponible à seulement un euro sur téléphone et quatre euros sur l’eShop. Avec un contenu toujours aussi rachitique ?

Quatre euros, vraiment ?

Avant de commencer le test, nous tenons à vous dire que le jeu n’est pas disponible en mode docké. Le jeu ne se joue qu’en tactile et il n’est pas possible d’utiliser la manette.

Breakout Birdie est un casse-briques au concept simplissime. Vous avez votre paddle que vous bougez avec votre doigt et votre objectif n’est pas de casser toutes les briques, mais de tuer l’oiseau qui nous nargue au-dessus de ces dernières.

Pour tuer l’oiseau, il faut lui envoyer plusieurs fois notre balle au visage. Celui-ci ne prend quasiment aucun dommage quand des briques sont encore présentes sur le terrain. Il faudra donc nettoyer le terrain pour atteindre notre cible.

Il y a certaines briques spéciales qui viendront corser l’aventure. Nous aurons celles qui se détruisent en plusieurs coups, celles qui se rétrécissent à notre passage, celles qui explosent…

En plus de ça, certaines briques lâcheront des bonus ou des malus lors de leur destruction. Une fois récupérés, les bonus nous donneront soit une deuxième balle, soit ils agrandiront temporairement le paddle ou créeront des « supers balles » temporaires…

Côté malus, nous aurons le droit à la balle qui accélère (qui peut parfois nous aider quand le rythme est très lent), à l’écran qui devient noir temporairement, au paddle qui rétrécit…

Et c’est globalement tout ce que vous aurez durant l’intégralité du jeu. Les niveaux se ressemblent, le gameplay ne varie que très peu et le rythme est globalement assez lent. Alors oui, Breakout Birdie est accessible. La prise en main est rapide, et le jeu est ouvert à toute la famille. Il est toujours agréable de faire un casse-briques de temps en temps pour se détendre.

Un casse-briques sans originalité et au gameplay très pauvre

Cette accessibilité ne cache malheureusement pas que Breakout Birdie est un casse-briques paresseux, sans aucune originalité avec un gameplay très pauvre. Il ressemble exactement au premier tutoriel de Game Maker pour fabriquer son tout premier jeu (on nous apprend à fabriquer un casse-briques en quinze minutes)…

La réalisation est bâclée, le level design assez pauvre, le rythme est lent et même le casse-briques inclus dans les téléphones mobiles est plus intéressant que celui-ci. Il suffit même de quelques minutes pour trouver sur Internet des jeux flashs avec plus de qualités que Breakout Birdie.

Nous ne validons pas non plus la pratique malhonnête des éditeurs qui ont quadruplé le prix de leur jeu, passant d’un euro sur mobile à quatre euros sur la Nintendo Switch.

Est-ce que le portage justifie cette augmentation de 400% ? Absolument pas. Le portage, comme nous l’avons susmentionné, fait le minimum. Le jeu n’est pas jouable à la manette (et donc pas en mode docké).

Un portage indécent

Le jeu d’ailleurs, qui est toujours au format mobile, a des bandes noires qui prennent plus de la moitié de l’écran. Il est impossible d’avoir le jeu en plein écran même en effectuant une rotation de notre console (nous avons essayé !).

Par ailleurs, le prix de quatre euros est certainement là pour berner le consommateur : en proposant un prix bien plus élevé que le réel contenu du jeu, les éditeurs espèrent obtenir quelques achats lorsqu’ils mettront le jeu en promotion (et autant le dire, vous le verrez souvent en promotion !).

Les graphismes sont mignons mais il est impossible de valider ce manque de personnalité ou de créativité qui consiste à récupérer deux-trois sprites libres de droit pour en faire un jeu dont le seul objectif est d’arnaquer des joueurs crédules. Par ailleurs, il suffit de quelques recherches sur Internet pour trouver le matériel utilisé pour créer Breakout Birdie.

Les musiques sont elles aussi libres de droit et plutôt bien choisies. Nous sommes juste déçus de la pauvreté du sound design, qui ajoute les mêmes sons d’oiseaux pour chaque boss (l’ennemi à tuer), même quand celui-ci n’est pas un oiseau.

Le jeu n’est pas traduit en français mais ce n’est pas vraiment un problème. Il y a moins de dix mots dans le jeu, ce qui ne sera pas bloquant pour le joueur, même celui qui n’est pas anglophone du tout.

Étant donné les spécificités du jeu qui n’est jouable qu’en mode portable, il est malheureusement impossible de vous proposer la vidéo de gameplay qui accompagne habituellement nos tests.

Conclusion 3 /10 Breakout Birdie est un casse-briques sans ambition, au level design pauvre et au portage minimaliste. Il ne vaut pas ses quatre euros, et même le jeu inclus de base sur certains téléphones fait mieux que lui. LES PLUS C’est toujours sympa un casse-briques

C’est toujours sympa un casse-briques Très accessible LES MOINS Un casse-briques qui ne propose pas grand-chose de neuf

Un casse-briques qui ne propose pas grand-chose de neuf Un level design pauvre

Un level design pauvre Un contenu rachitique

Un contenu rachitique Un rythme lent

Un rythme lent Un prix plus élevé que sur mobile

Un prix plus élevé que sur mobile Un prix bien trop élevé

Un prix bien trop élevé Pratique commerciale trompeuse

Pratique commerciale trompeuse Un sound design pas adapté à tous les niveaux Détail de la note Gameplay 0

Originalité / Effort 0

Graphismes 0

Portage 0

Bande-son 0