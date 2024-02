Alors que la sortie de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes n’est plus très loin, on apprend avec tristesse ce matin le décès de Yoshitaka Murayama, à 55 ans d’une maladie.

Yoshitaka Murayama est un créateur de jeux vidéo japonais, principalement connu pour être le cerveau derrière la série de jeux de rôle (RPG) « Suikoden », développée par Konami. Né le 11 septembre 1971, Murayama a joué un rôle crucial dans le développement des premiers jeux de la série « Suikoden », servant de directeur et scénariste principal pour « Suikoden » et « Suikoden II ». Ces jeux sont célébrés pour leur histoire riche, leur gameplay innovant et leur système unique de recrutement de 108 personnages, ou « Étoiles du Destin », inspiré par le classique chinois « Au bord de l’eau ».

Après avoir quitté Konami vers la fin du développement de « Suikoden III », Murayama a gardé un profil relativement bas dans l’industrie du jeu vidéo. Son départ a suscité des inquiétudes parmi les fans de la série, étant donné son rôle déterminant dans la création de l’univers « Suikoden » et le développement de ses histoires complexes.

En 2019, Murayama a fondé un nouveau studio de jeu, Rabbit & Bear Studios, avec d’autres vétérans de l’industrie. Peu après, ils ont annoncé « Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes », un successeur spirituel de « Suikoden » qui a réussi à recueillir un soutien significatif via une campagne Kickstarter. Le jeu promet de revenir aux racines de « Suikoden » avec une narration profonde, un vaste monde à explorer et un grand nombre de personnages à recruter.

Murayama est respecté dans l’industrie du jeu vidéo pour sa capacité à tisser des récits complexes et créer des mondes captivants. Sa passion pour la narration et son approche du design de jeux continuent d’influencer de nouveaux projets et de captiver les joueurs du monde entier.