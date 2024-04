Les petits hommes verts débarquent sur Terre en 2032 pour la conquérir, et bien sûr tel John McClane dans la saga Die Hard, nous nous retrouvons au plus mauvais endroit au pire moment en tant que petit soldat pour sauver la planète. Alien Death Mob est un action shoot’em up à deux sticks développé par Pug Fugly Games et publié par Thalamus Digital Publishing Ltd. pour la version Switch le 23 Novembre 2023, sorti plus tôt sur PC le 20 Mai 2021 toujours par Pug Fugly Games (développé et publié). Proposé au prix de 6 euros sur l’eShop, ce titre rétro et old school ravira les fans du genre.

Thalamus Digital Publishing a également développé la saga Easy Japanesey testée par notre équipe mais qui n’aura pas fait beaucoup d’effet. Si ce n’est pas du tout… (le test du 1, du 2, du 3…) ainsi que la compilation de titre Breakout Birdie (Breakout Birdie, Breakout Birdie Puzzle, Breakout Birdie Escape, Breakout Birdie Panic et Breakout Birdie Adventure) prochainement en test par nos soins.

Du old school au goût du jour

Comme dit précédemment, ADM est un shoot’em up à deux sticks, c’est-à-dire que les contrôles sont simples à assimiler et limités au stick gauche pour le déplacement et au stick droit pour la direction de tir. Mais ici le titre rappellera des jeux rétro dont quasiment tout le monde connaît les noms : Space Invaders et Robotron 2084. Si ces titres ne vous parlent pas, n’hésitez pas à aller parcourir le net pour y jeter un œil.

Le titre se compose d’un mode “histoire” et d’un mode “arcade” :

Le premier se compose de 30 niveaux parcourant le monde dans des décors avec des références connues comme la Tour Eiffel pour la France mais aussi les pays du Congo, du Liban, de l’Equateur ou encore de l’Argentine… Les cartes sont assez minimalistes, délimitées à un peu plus de la largeur de l’écran pour faire face à des mobs sortis tout droit de Space invaders et Robotron (des petits bonshommes colorés, des fantômes flottants ou des tourniquets aliens, selon l’imaginaire de chacun).

Durant la partie nous faisons face à plusieurs vagues (4 à 5 de mémoire) de plus en plus difficiles et surpeuplées d’aliens, avec 4 points de vie avant le game over et un time scoring dans le coin supérieur droit de l’écran qui défile à une vitesse folle.

Autant dire que c’est un jeu de scoring mais sans classement, ce qui est bien dommage pour un titre de ce genre où un tableau de score en ligne aurait été un petit plus pour comparer nos capacités de survie avec nos amis ou les joueurs du monde entier !

Chaque niveau a des objectifs de score à atteindre pour obtenir de 1 à 5 étoiles et donc débloquer les niveaux suivants affichés tel un Mario, de 1-1 à 1-5 et ainsi de suite pour la trentaine de lieux à parcourir. Qui a dit que la chasse aux aliens allait être de tout repos ?!

Musicalement bon mais on s’en passe presque puisqu’on est concentré comme un dingue, c’est coloré, ça pop de partout ! Autant préciser que l’épileptique doit s’abstenir.. ainsi que le joueur lambda par ailleurs. Ça fracasse dans tous les sens à l’aide de bonus connus comme la machine gun, le rayon laser, le multi-tir de bulles, le lance-flammes et bien d’autres armes encore qui ont un effet temporaire. Elles sont larguées par une petite voiture lancée à vive allure qui traverse la carte tout en nous klaxonnant pour nous avertir de son passage. Des points bonus de multiplicateur apparaissent également de-ci de-là pour péter le score ! Petit bémol mais vraiment minimaliste (comme les niveaux ! héhé), le jeu peut parfois peiner à suivre la cadence et quelques lags surviennent. Rien de bien méchant mais vu ce qui nous arrive sur la tronche en moins d’une seconde, nous comprenons pourquoi.

Par contre la petite pépite du titre réside dans l’utilisation automatique d’un “bullet time” : quand un tir ou un alien s’approche de trop près pour voir la prunelle de nos yeux, le temps ralentit et nous permet d’échapper un tant soit peu à la mort ! Ouf ! Enfin… un soulagement généralement de très très courte durée.

Le second mode se compose de 4 niveaux : Mobotron, Mobotron +, Alien deathvaders, Berserkerdeath mob ; chacun étoffé d’un lot de 5 étoiles également à obtenir.

Pour les anciens et puristes connaissant Robotron 2084 et bah… c’est pareil. On passe de map en map par des ouvertures sur les extrémités de l’écran tout en survivant le plus longtemps possible, en tirant sur tout ce qui bouge et récoltant des bonus à gogo pour augmenter notre score. Rien de plus, c’est un mode arcade quoi ! Mais qui fait plaisir.

Conclusion 6.4 /10 Alien Death Mob est un jeu rétro défouloir pour nos pouces endurcis, qui ne se joue que de quelques minutes à quelques heures tout au plus par cession. Il est dommage d'avoir un mode Histoire sans réel scénario mais en temps d'invasion alien, qui de nous s'en préoccupe ! Masse de bonus, un bullet time qui nous sauve la vie, une voiture qui nous fait pouet pouet et c'est parti ! Le mode Arcade amène le côté nostalgique du titre déjà bien rétro mais bien plus coloré aujourd'hui. Quoique peut-être un chouia trop. À 6 euros sur l'eShop, le prix du jeu reste bien raisonnable pour les adeptes du double stick la vampire survivor,. Pour les joueurs les plus habiles, il y a un total de 175 étoiles à obtenir dans le mode Histoire et 20 en mode arcade. LES PLUS Prise en main rapide
VF prise en charge pour les menus parmi d'autres langues
Ça défoule les pouces
Le "bullet time" qui nous sauve les miches dans les situations difficiles LES MOINS Titre un peu trop coloré qu'on s'y perd
Souffre de rares lags lorsqu'il y a trop d'animation d'un coup
Pas de réel fil rouge scénaristique
Bande-son un peu répétitive

Ça défoule les pouces Le “bullet time” qui nous sauve les miches dans les situations difficiles LES MOINS Titre un peu trop coloré qu’on s’y perd

