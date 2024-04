Botany Manor est un jeu qui réussit à nous attirer par son concept original. L’aventure, qui se déroule dans un manoir du XIXème siècle, nous demande de résoudre des énigmes autour des fleurs ! Forcément, notre âme de jardinier en herbe est captivée et ne demande qu’à être conquise par cette belle idée. De plus, Botany Manor est développé par Balloon Studios, un studio piloté par Laure de Mey, qui était notamment sur Alba: A Wilflife Adventure, une magnifique aventure écologique, ce qui ne fait que renforcer notre enthousiasme. Le jeu sera-t-il à la hauteur de nos espérances ? Il est disponible sur l’eShop le 9 avril 2024 au prix de vingt-cinq euros.

Un jeu d’énigme cosy très agréable à visiter

Botany Manor est un jeu d’énigmes à la première personne « cosy ». Nous incarnons une botaniste à la retraite, qui après des années de vadrouille dans les quatre coins du monde, retourne dans le manoir familial.

Cependant, celui-ci est tombé un peu en ruine et la plupart des pièces sont fermées. En résolvant des énigmes nous allons découvrir l’entièreté du manoir et les secrets qu’il renferme.

Nous sommes donc dans un jeu d’énigmes à la première personne dont le but est de réussir à faire germer des fleurs exceptionnelles.

Le gameplay est très simple et la prise en main assez rapide. Notre première étape sera d’abord de fouiller les pièces accessibles dans le manoir afin de trouver des indices et la graine de la plante.

Les indices se présentent sous plusieurs formes : il y aura des livres, des lettres manuscrites, des affiches, des photographies, des tableaux et même parfois des œufs !

Une fois que nous avons compilé les informations nécessaires, il faudra les mettre dans notre carnet et c’est bon, nous sommes prêts pour passer à l’étape de la résolution.

Celle-ci est aussi frustrante que captivante et nous sommes là à pester contre le monde : pourquoi cette plante ne pousse pas alors que nous avons rempli toutes les conditions ? Ne fallait-il pas juste la mettre sous l’eau avec une température particulière ? Quel indice avons-nous loupé dans notre réflexion ?

Fort heureusement, Botany Manor est un jeu qui réussit à proposer des énigmes (qui reprend le concept des point’n’click) « cosy » dans lesquelles les puzzles sont toujours logiques et où nous pouvons trouver la solution en se posant les bonnes questions.

Il y a aussi une véritable satisfaction quand notre fleur commence à bourgeonner et que nous en voyons les premiers pétales.

Plus nous avançons, plus la recherche d’indices devient compliquée. Il faudra parfois trouver les indices pour trois fleurs différentes et en plus de résoudre l’énigme, il faudra mettre les bons indices sur la bonne fleur.

Une difficulté qui n’est jamais insurmontable

Il y aura aussi des passages à déchiffrer pour accéder à de nouveaux endroits et donc à de nouvelles énigmes.

Le jeu est très agréable, le gameplay sympathique et innovant, et c’est une bonne aventure à faire à petites doses. Il suffit parfois d’une coupure de vingt-quatre heures ou d’une pause pour trouver la solution qui pendait sous nos yeux.

Botany Manor est un jeu avec une narration discrète et subtile. Au travers d’éléments laissés çà et là, une lettre, un arbre généalogique, il réussit à nous plonger dans l’histoire de notre personnage.

Il réussit aussi de manière intelligente à nous parler d’écologie et de féminisme, avec cette femme qui a dû batailler pour être une scientifique dans une époque où tout était interdit pour elle, et qui, à travers ce métier, cherche à montrer l’importance de la nature dans une période préindustrielle.

Le jeu a aussi malgré tout quelques petits défauts mineurs mais qui peuvent parfois ternir l’expérience. Il est par exemple frustrant que les indices ne soient pas directement consultables via notre carnet.

Il aurait été plus simple pour nous que le carnet puisse être une sorte de « hub » qui ne nous oblige pas à faire des allers-retours parfois pénibles. Nous avons dû nous-mêmes prendre des screens de certains passages pour éviter ces allers-retours.

Certaines énigmes sont aussi moins claires que d’autres : certains objets importants pour l’énigme ne sont pas inclus dans les indices ce qui peut causer une certaine frustration – qui est néanmoins contrebalancée par la satisfaction de la résolution.

D’autres passages sont nébuleux et parfois peu intelligibles comme l’énigme où on nous demande de trouver les initiales du nom de notre sœur alors qu’il faut en réalité prendre les initiales de ses deux prénoms et de son nom.

Une direction artistique qui peut surprendre

La durée de vie, pour vingt-cinq euros, est intéressante. Il y a peu d’énigmes, une douzaine, mais elles sont bien conçues et demandent dix à vingt minutes pour être résolues pour les plus simples.

Tout dépend de votre rythme, bien sûr, mais si nous avions des réticences au début vis-à-vis du prix, force est de constater que celui-ci est parfaitement adapté. Le manoir est grand et il y a une impression d’immensité à chaque salle découverte.

Les graphismes sont très agréables, colorés, lumineux et les décors fourmillent de détails. Si le côté flou (volontaire) et le downgrade nous a fait craindre le pire, là encore, Botany Manor a réussi à nous faire retourner notre veste.

Notre seule déception est au niveau des lettres manuscrites qui manquent d’authenticité avec leur police d’ordinateur.

La bande-son est calme et reposante. Le jeu sait parfaitement comment nous récompenser en nous mettant des sons agréables à chaque nouvel indice trouvé, ce qui nous donne l’impression d’avancer en permanence.

Ci-joint une vidéo de vingt minutes pour vous présenter le début du jeu.

Conclusion 8 /10 Botany Manor est une très belle découverte ! Le jeu d’énigmes cosy à la première personne réussit à nous embarquer astucieusement dans un univers floral tout doux. Les énigmes sont sympathiques et logiques. Il y a un vrai sentiment de satisfaction lorsque nous trouvons la réponse. LES PLUS Un gameplay relaxant et très sympathique

