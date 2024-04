Moonglow Bay est une sorte de Stardew Valley à la mer dont les graphismes « voxel » nous font étrangement penser à Minecraft ou Roblox. Le jeu est développé par les Anglais de Bunnyhug et est porté par Coatsink Software, un éditeur qui était notamment en charge du portage d’Islanders, de Wordless ou encore de Kingdom: Two Crowns. Que nous donne ce Moonglow Bay, disponible sur l’eShop le 11 avril 2024 au prix de vingt-cinq euros ?

Stardew Valley mais à la mer

Moonglow Bay est vraiment un Stardew Valley like, dans lequel la ferme a été remplacée par un bateau et l’agriculture par la pêche.

Après un menu de personnalisation assez limité, nous débarquons avec notre compagne à Moonglow Bay, une ville littorale presque paradisiaque. Ensemble, nous allons pouvoir accomplir de grandes choses…

Sauf que voilà, après un accident marin assez flou, notre compagne décède. La ville est persuadée qu’elle a été dévorée ou engloutie par une créature imaginaire et nous, veuf, nous nous coupons alors du reste du monde pendant trois ans…

Jusqu’au jour où notre fille décide de nous rendre visite. Elle voit l’état pitoyable de la ville, totalement abandonnée à cause des rumeurs autour du monstre marin mais elle voit surtout l’état de notre maison. Celle-ci est une véritable porcherie dans laquelle nous noyons notre spleen.

Choquée, elle décide alors de nous secouer les puces. Nous allons nettoyer notre maison, rénover la ville, et surtout, lever le voile autour du décès de notre femme.

Vous l’aurez compris mais Moonglow Bay est un jeu de pêche où la narration prend une place importante. Nous allons réaliser des quêtes qui vont nous permettre de débloquer de nouveaux pans de récit qui eux-mêmes débloqueront de nouvelles mécaniques de jeu.

Et la plupart des objectifs que nous aurons à faire seront liés à la pêche et se résoudront canne à pêche en main.

Un gameplay accessible

Le gameplay de Moonglow Bay est très accessible et simple à prendre en main. Nous avons déjà une canne à pêche qui va nous permettre de récupérer des poissons. Pour l’utiliser, il suffit de placer la ligne et de la lancer !

Il faudra ensuite appuyer sur la gâchette dans le bon timing pour ferrer le poisson. Si celui-ci tente de fuir sur la gauche il faudra orienter sa canne à pêche sur la droite et inversement. La gâchette de gauche nous permettra de donner un à-coup pour remonter plus rapidement le poisson.

Il y a plusieurs types d’appâts et plusieurs cannes à pêche pour avoir différents types de poissons. Il y a aussi plusieurs lieux et zones à connaître pour savoir ce que nous voulons attraper.

Nous avons aussi un filet qui permet de pêcher plusieurs poissons d’affilée. Dès que nous voyons un banc de poissons, il suffira alors de lancer le filet et de toucher les poissons lorsque nous remontons celui-ci. Nous pourrons pêcher jusqu’à six poissons d’un seul coup de cette façon.

Les poissons sont totalement inventés et sont parfois très amusants à découvrir. Il y a cent-cinquante poissons à pêcher et si certains sont simples à trouver, d’autres sont bien plus complexes.

Nous avons un bateau qui se conduit un peu comme une voiture, avec la gâchette droite pour avancer, celle de gauche pour reculer et le joystick pour se déplacer.

Une fois les poissons pêchés, nous pouvons aussi faire de la cuisine ! Chez nous ou dans notre bateau (une fois que ce dernier sera amélioré), nous pourrons transformer nos poissons en petits plats afin de gagner des coquillages (l’argent du jeu).

Une expérience complète et à la durée de vie conséquente

Chaque plat demandera de réaliser des tâches diverses qui sont finalement pas si originales, ni variées. Que nous découpons le poisson, que nous le bouillons, ou que nous le faisons frire, il suffit d’appuyer sur « A » dans le bon timing.

Les autres tâches nous demandent de suivre correctement le carré qui s’éloigne de notre curseur. Plus nous réussissons les tâches, plus les plats auront une étoile élevée qui rapporteront plus d’argent.

Le gameplay est complet et propose une expérience qui aurait pu être rafraichissante. Il y a de très belles idées dans Moonglow Bay : la pêche est très agréable, cozy mais en même temps addictive.

Il y a toujours l’envie de continuer à pêcher et comme les zones poissonneuses sont illimitées nous pouvons rester des minutes entières à récupérer des ingrédients pour nos recettes.

L’idée de mélanger la pêche et la cuisine est assez géniale. Nous avons parfois l’impression d’être dans Moonlighter ou Cuisineer à aller pêcher pour transformer nos récoltes en objets de vente.

Nous avons aussi apprécié les boss où nous devons affronter des poissons de grandes tailles et où les mécaniques diffèrent un peu.

L’aquarium aurait aussi pu être une belle idée comme dans Animal Crossing, où nous pouvons voir les poissons que nous avons pêchés avec l’envie de tous les collectionner.

Mais une réalisation globale qui gâche le tout

Malheureusement Moonglow Bay a aussi beaucoup de défauts qui gâchent tout ce beau potentiel.

Tout d’abord, le jeu a des défauts techniques qui rendent le gameplay et l’aventure assez médiocres. La carte du jeu ne s’affiche que partiellement ce qui rend la navigation très complexe.

Parfois, la carte peut même disparaître entièrement et les déplacements deviennent peu lisibles. Il y a bien des autocollants à placer sur celle-ci pour nous repérer, mais ces derniers ne s’affichent pas sur la mini-map et sont donc inutiles.

Les quêtes sont peu claires et nous ne savons pas vraiment quoi faire pour avancer dans l’aventure. Très souvent, il faut aller sur Internet pour découvrir une nouvelle mécanique qui ne nous a jamais été expliquée ou un élément que nous n’aurions jamais pu deviner naturellement.

Parfois, les points d’objectif nous amènent aussi à chercher des personnages qui sont dans des lieux inaccessibles.

Les menus sont intuitifs mais frustrants. Nous voyons toutes les recettes disponibles dès le début de la partie. Cela donne très envie mais comme la progression est très lente, nous terminons frustrés.

Nous voyons une centaine de recettes mais finalement au bout de dix heures sur le jeu, il y en a que sept disponibles. Nous aurions préféré découvrir au compte-goutte les recettes plutôt que les avoir sous notre nez sans jamais pouvoir les utiliser.

La ville de Moonglow Bay n’est pas très bien conçue. Il y a plusieurs bugs de texture qui nous bloquent et il y a parfois des objets placés de façon peu intuitive qui empêchent de prendre des raccourcis. Les allers-retours très fréquents renforcent le sentiment de frustration.

Des bugs et une progression peu agréable

Moonglow Bay est un jeu d’ailleurs très dirigiste et la progression n’est pas très bien dosée. Il va falloir faire des quêtes peu intéressantes pour débloquer des améliorations et nous ne sommes pas libres dans nos choix et nos mouvements.

Tous ces éléments font de Moonglow Bay une occasion manquée et un jeu très difficile à juger. D’un côté, il y a énormément de belles idées, mais de l’autre, la réalisation globale du titre est brouillonne et frustre le joueur au plus haut point.

Nous avons envie d’avancer dans l’aventure mais les quêtes et la technique du jeu nous découragent. Nous avons envie de débloquer de nouveaux éléments pour notre cuisine mais le chemin pour y accéder est trop frustrant. La caméra est d’ailleurs très mal calibrée.

Le prix de vingt-cinq euros est à l’image du jeu : il est intéressant mais nous divise par la même occasion. La durée de vie est colossale. Il faut une vingtaine d’heures pour terminer l’aventure, ce qui est un magnifique ratio.

Cependant, au vu du peu de plaisir que le jeu nous a procuré (et ses bugs !), et quand on sait que son grand frère Stardew Valley propose une aventure plus conséquente pour seulement quinze euros, nous restons avec une sensation assez désagréable au moment d’écrire ces lignes.

Les graphismes cubiques du jeu diviseront. Nous les avons appréciés, ils ont une patte et un style singuliers très agréables. Nous savons cependant que certains pourraient être rebutés par ce côté « carré ».

La musique est sublime et est une des grandes forces du jeu. Elle rehausse très nettement la qualité globale de Moonglow Bay.

Ci-joint, une vidéo de vingt-cinq minutes vous montrant un bout du jeu.

Conclusion 6 /10 Qu'il est difficile de juger ce Moonglow Bay… Le jeu a un très beau potentiel et propose de très bonnes idées. Malheureusement, toutes ces belles intentions sont gâchées par sa réalisation ratée, ses multiples bugs, ainsi que sa progression dirigiste et mal dosée… Quel dommage, le jeu avait pourtant tant de choses à nous offrir. LES PLUS Un concept sympathique

Un concept sympathique Une durée de vie énorme

Une durée de vie énorme De très belles idées de gameplay

De très belles idées de gameplay Une musique de haute qualité

Une musique de haute qualité Une patte graphique étonnante

Une patte graphique étonnante Cent-cinquante poissons LES MOINS Une réalisation un peu ratée

Une réalisation un peu ratée Une technique désastreuse avec beaucoup de bugs

Une technique désastreuse avec beaucoup de bugs Une progression dirigiste et mal dosée

Une progression dirigiste et mal dosée Une carte peu lisible

Une carte peu lisible Des quêtes où nous ne savons pas quoi faire

