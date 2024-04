IRVINE, Californie – le 11 avril 2024 : C’est l’heure de la baston ! SEGA®️ of America dévoile aujourd’hui de nouvelles informations sur le mode Aventure de Super Monkey Ball Banana Rumble. Avec un mode coopératif à 4 joueurs, en local comme en ligne, ainsi qu’une volée de fonctions d’assistance, il n’a jamais été aussi facile de s’amuser avec vos amis et votre famille !

Super Monkey Ball Banana Rumble lance son mode Aventure, qui sortira le 25 juin 2024 sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/colYlOz5fV — Nintendo-Town (@NintendoTown) April 11, 2024

N’hésitez pas à regarder la dernière bande-annonce juste ici, et préparez-vous à perdre la boule lors de la sortie de Super Monkey Ball Banana Rumble le 25 juin 2024 sur Nintendo Switch™.

Une nouvelle aventure délicieuse vous attend !

En visite sur une île tropicale, AiAi et ses amis rencontrent Palette, une aventurière à la recherche de la Banane Légendaire. Ils acceptent de la rejoindre dans ses aventures, à travers plusieurs mondes différents, pour récupérer des objets spéciaux dont on dit qu’ils permettent de découvrir l’emplacement de cette relique unique. Durant leur périple, ils feront la rencontre de nouveaux amis et de mystérieux rivaux.

Pour ceux qui ne connaissent pas Super Monkey Ball ou qui cherchent simplement à améliorer leur technique, de toutes nouvelles fonctions optionnelles d’assistance sont désormais disponibles dans Banana Rumble ! Elles incluent :

La capacité de Retour en arrière pour rembobiner le niveau et retenter une zone difficile.

pour rembobiner le niveau et retenter une zone difficile. Une option de Guide fantôme , qui ajoute un coureur transparent à vos côtés pour vous montrer les méthodes clés requises pour atteindre l’objectif.

, qui ajoute un coureur transparent à vos côtés pour vous montrer les méthodes clés requises pour atteindre l’objectif. Un Guide de niveau qui vous montrera le chemin à prendre si vous ne savez pas où aller.

qui vous montrera le chemin à prendre si vous ne savez pas où aller. Le choix de recommencer à un Point de contrôle dans certains niveaux, et bien plus encore !

Présentation du monde du jeu

Le mode Aventure comporte 200 niveaux inédits, répartis dans divers mondes parsemés de péripéties et de rebondissements à découvrir en solo ou en coopération à 4 joueurs ! Tout cela saupoudré d’une histoire captivante racontée à travers de magnifiques cinématiques.

Pour mettre l’eau à la bouche des fans, SEGA® a décidé de présenter un niveau de chacun des cinq premiers mondes de ce mode de jeu.

Monde 1 : Ferme des bananes

Le monde 1 est conçu pour vous apprendre progressivement tous les outils dont vous aurez besoin lors de votre aventure ! Un bon exemple est le niveau « Rails glissants » où des marches et des rampes plus grandes que la boule du joueur sont placées partout dans le niveau. Utilisez la nouvelle technique d’accélération en rotation pour passer ces obstacles !

Monde 2 : Jardin aux roses

Le « Labyrinthe des merveilles » est conçu comme un grand labyrinthe de haies. Les joueurs devront trouver le bon chemin pour progresser jusqu’à l’objectif final.

Monde 3 : Cité flottante

Le niveau « Interrupteur et ça repart » contient des interrupteurs qui déplacent les différents échafaudages. Utilisez ces interrupteurs au bon moment pour atteindre votre but.

Monde 4 : Temple d’or

Le niveau « Boules qui roulent » comporte d’énormes boules qui bloquent votre route. Déplacez ces boules pour atteindre la fin du niveau.

Monde 5 : Vallée de pierre

La fin du niveau « Lanceur de fusée » se trouve très haut dans le ciel. Utilisez la fusée pour sauter dans les airs et visez l’objectif !

Caractéristiques de Super Monkey Ball Banana Rumble :

Découvrez une expérience de jeu amusante, facile à prendre en main, mais difficile et satisfaisante à maîtriser.

Faites la fête avec vos meilleurs amis et rejoignez des parties multijoueur en ligne réunissant jusqu’à 16 joueurs, ou des parties multijoueur en local jusqu’à 4 joueurs.

Découvrez une merveilleuse histoire en mode local ou en ligne dans le nouveau mode Aventure, où vous vivrez des aventures à travers 200 niveaux inédits, en mode solo ou coopération à 4 joueurs.

Imposez votre style en personnalisant votre personnage et votre boule avec une sélection de plus de 300 objets stylés.

Utilisez la nouvelle accélération en rotation pour dépasser vos rivaux ou créer de nouveaux raccourcis vers la victoire !