Suite à l’annonce du mois dernier, réalisée dans le cadre du Xbox Partner Preview, Milestone et Feld Motor Sports, Inc. ont révélé aujourd’hui de nouveaux visuels pour Monster Jam® Showdown, ainsi que sa date de sortie. Le tout nouveau jeu vidéo officiel Monster Jam sera disponible le 29 août 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, PC via Steam et l’Epic Games Store. Le jeu sera également disponible en accès anticipé à partir du 26 août 2024.

Grave Digger® et Megalodon®, deux des véhicules les plus populaires, ont été choisis pour illustrer le dernier jeu du catalogue Milestone. La machine à détruire noire et verte au design macabre et le redoutable prédateur marin préhistorique sont mis en scène dans une course-poursuite endiablée à travers les paysages pittoresques du Colorado, transmettant toute l’adrénaline qui attend les fans du monde entier. Le décor du Colorado n’est que l’un des trois environnements inspirés des grands paysages américains, où les joueurs pourront déployer toute la puissance des 66* camions officiels de Monster Jam. Au-delà des compétitions officielles, se déroulant dans trois catégories de circuits tous inspirés de lieux réels, Monster Jam Showdown emmènera les joueurs dans la Vallée de la Mort et en Alaska, offrant un large éventail de jeux d’arcade pour un total de 10 modes de jeu différents.

Monster Jam Showdown sera disponible sur toutes les plateformes le 29 août 2024 et en accès anticipé à partir du 26 août 2024.

*40 véhicules inclus dans le jeu de base et 26 disponibles via des DLC gratuits ou premium.