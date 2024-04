Xuan Yuan Sword 7 a reçu une date de sortie définitive sur Switch aujourd’hui. Le jeu sera lancé le 30 mai 2024, a annoncé Eastasiasoft.

« Xuan-Yuan Sword VII » est un jeu vidéo d’action-RPG développé par le studio taïwanais Softstar Entertainment. Le jeu est le septième opus de la série « Xuan-Yuan Sword », une franchise populaire en Chine, réputée pour ses récits basés sur la mythologie chinoise et ses éléments de jeu de rôle. Voici une vue d’ensemble complète du jeu :

L’histoire de « Xuan-Yuan Sword VII » se déroule dans un univers inspiré de la Chine médiévale, mêlant des éléments de fantasy et de mythologie. Le joueur incarne Taishi Zhao, un épéiste de la famille Zhao, chargé de protéger le sceau sacré qui maintient l’équilibre entre le monde humain et le monde démoniaque. L’intrigue prend une tournure dramatique lorsque le sceau est brisé, libérant des forces démoniaques et plongeant le monde dans le chaos. Le gameplay du jeu combine des éléments d’action en temps réel avec des mécaniques de jeu de rôle. Les joueurs explorent des environnements variés, combattent des ennemis, résolvent des énigmes et améliorent les compétences de leur personnage. L’accent est mis sur le combat au corps à corps, mettant en avant les compétences d’épéiste de Taishi Zhao.

Le système de combat propose des combos fluides et permet aux joueurs de déchaîner des attaques spéciales puissantes. Le personnage peut également être amélioré en acquérant de nouvelles compétences et en utilisant des équipements appropriés. Les ennemis rencontrés varient en taille et en puissance, offrant un défi diversifié. L’histoire du jeu explore des thèmes tels que la destinée, la trahison, et la lutte entre les forces du bien et du mal. Elle est soutenue par des cinématiques soigneusement réalisées et une bande sonore immersive qui reflète l’atmosphère de l’univers du jeu. Les visuels de « Xuan-Yuan Sword VII » sont conçus pour capturer l’esthétique de la Chine ancienne, avec des paysages magnifiques, des architectures traditionnelles et des créatures mythiques. Le jeu s’efforce de créer une expérience visuelle immersive, mettant en valeur les détails artistiques dans chaque scène.

Côté scénario, L’histoire de « Xuan-Yuan Sword VII » suit Taishi Zhao, un épéiste de la famille Zhao, dans sa quête pour arrêter l’invasion démoniaque et découvrir la vérité derrière la rupture du sceau sacré. Au fur et à mesure qu’il progresse, il découvre que son propre ami d’enfance, Yuan, est impliqué dans la conspiration démoniaque. Il s’avère que Yuan a été corrompu par une force démoniaque et qu’il est le véritable responsable de la rupture du sceau. Cette révélation est douloureuse pour Taishi Zhao, qui doit affronter la trahison de son ami et la réalité choquante de la situation. Il apprend également que sa famille a été manipulée et utilisée dans cette quête de pouvoir démoniaque.

Taishi Zhao est confronté à des choix difficiles alors qu’il navigue entre ses devoirs envers sa famille, son amitié avec Yuan et sa mission de protéger le monde humain. Il doit également faire face à des dilemmes moraux, notamment la possibilité de sauver Yuan de sa corruption ou de l’arrêter définitivement pour protéger les deux mondes. En cours de route, Taishi Zhao est aidé par Ying Yuan, une mystérieuse femme liée aux événements. Elle joue un rôle crucial dans l’histoire, révélant des informations sur la nature du monde et les forces en jeu. Les deux protagonistes développent une connexion spéciale tout au long du jeu.

— Attention spoiler —

Le climax de l’histoire se déroule dans la tour démoniaque, où Taishi Zhao affronte Yuan dans un combat émotionnellement chargé. La vérité derrière la conspiration est révélée, mettant en lumière les motifs complexes des forces démoniaques et leurs liens avec le passé de Taishi Zhao. La conclusion de « Xuan-Yuan Sword VII » dépend des choix du joueur tout au long de l’aventure. Taishi Zhao peut choisir de sauver Yuan, de le libérer de la corruption, ou de prendre des mesures plus radicales pour arrêter la menace démoniaque. Quelle que soit la voie choisie, l’histoire cherche à offrir une expérience émotionnelle et immersive, avec des thèmes de rédemption, de sacrifice et de responsabilité.