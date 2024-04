ATLUS dévoile aujourd’hui de nouveaux détails sur son RPG très attendu, Shin Megami Tensei V: Vengeance : explorez ses nouveaux embranchements narratifs, ses personnages, ses démons et ses nouvelles fonctionnalités. Une bande-annonce foisonnante présentant des phases de gameplay, des décors envoûtants et des démons terrifiants – y compris les nouvelles Qadištu – est également de la partie.

ATLUS en profite également pour présenter la Godhood Guild de Shin Megami Tensei V: Vengeance, un club spécial réservé aux fans de MegaTen. Les membres recevront des avantages spéciaux tels que des avant-premières de nouveaux contenus, des giveaways de produits dérivés et des informations exclusives sur les prochaines sorties. Les personnes intéressées peuvent rejoindre le club à l’adresse https://atlus.com/smt5v/godhoodguild. La divinité vous attend !

Shin Megami Tensei V: Vengeance reprend l’histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité et l’agrémente d’un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes somptueux, de nouvelles zones à explorer, des démons et des musiques inédites, le jeu propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus riche encore.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira le 14 juin 2024. Les précommandes sont disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam. Pour en savoir plus sur Shin Megami Tensei V: Vengeance, rendez-vous sur atlus.com/smt5v.

