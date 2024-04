Après deux très belles semaines de promotion sur l’eShop avec des gros gros titres, nous voici avec une accalmie. Nous sommes de retour avec des jeux peut-être moins clinquants mais très intéressants. Au programme, nous aurons du roguelike, du party-game et du shooter. Voilà la quinzième semaine de l’année de notre sélection des promotions sur la Nintendo Switch !



Children of Morta

5,49€ au lieu de 21,99€

Nous commençons avec une très belle pépite indépendante. Children of Morta est actuellement sur l’eShop à seulement 5,49€ au lieu de 21,99€ ! La promotion dure jusqu’au 18 avril !

Children of Morta est un action RPG roguelike qui offre un contenu généreux avec un gameplay addictif, nerveux, et facile à prendre en main. En plus de ça, le jeu possède une histoire familiale touchante qui a réussi à chavirer le cœur de notre testeuse. Nous lui avions mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10 et à ce tout petit prix, il ne faut vraiment pas hésiter.

Vous pouvez lire notre test ici.

Silent Hope

19,99€ au lieu de 39,99€

Passons au JRPG Silent Hope sorti en octobre 2023. Il connaît une promotion conséquente et passe de 19,99€ au lieu de 39,99€ sur l’eShop ! Le jeu est en promotion jusqu’au 24 avril.

Silent Hope est un JRPG traduit en français qui propose une expérience addictive qui s’adapte aux joueurs grâce à ses plusieurs personnages jouables ! L’aventure possède une belle réalisation avec des surprises à découvrir tout au long de la progression ! Nous lui avions la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Headbangers Rhythm Royale

9,99€ au lieu de 19,99€

Encore un jeu sorti récemment ! Headbangers Rhythm Royale est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 23 avril.

Headbangers Rhythm Royale est un étonnant jeu de rythme absurde mettant en scène… des pigeons. Jouable uniquement en ligne, cette aventure composée de mini-jeux en est déjà à sa troisième saison ! Prêts à vous enjailler en rythme ? Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Abandon Ship

8,74€ au lieu de 24,99€

Vous voulez voguer dans les mers ? Abandon Ship, sorti l’année dernière, est actuellement sur l’eShop à 8,74€ au lieu de 24,99€. La promotion dure jusqu’à demain, le 13 avril, donc n’hésitez pas !

Abandon Ship est un roguelike dans lequel vous incarnez un navire qui va devoir survivre dans une mer tumultueuse. En plus des bateaux pirates qui viendront vous attaquer, vous devrez réussir à gérer vos ressources astucieusement pour avancer dans les quêtes données par le jeu. Nous lui avions donné la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Gunbrella

8,87€ au lieu de 14,79€

Cette promotion ne dure que jusqu’au 14 avril, il faut donc en profiter tout de suite ou attendre une prochaine fois ! Gunbrella est disponible sur l’eShop à 8,87€ au lieu de 14,79€.

Le jeu, qui nous met dans une ambiance noire punk de très haute qualité, est un jeu d’action unique dans lequel notre arme nous permet à la fois de tirer… mais aussi de se déplacer. Notre pistolet se transforme en parapluie ce qui permet une mobilité assez étonnante. Nous lui avions mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.