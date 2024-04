La gamme de jeux EGGCONSOLE continues à grandir sur Nintendo Switch pour le bonheur des fans de RPG des temps anciens. Après le 1er opus en début d’année (sous le nom barbare EGGCONSOLE HYDLIDE PC-8801), puis la 3eme en février (sous le nom EGGCONSOLE HYDLIDE3 PC-8801mkIISR), le deuxième opus arrive demain sur l’eShop de notre console hybride pour 5€59 sous le nom EGGCONSOLE HYDLIDE II PC-8801.

C’est donc bien la version PC-8801 qui sera jouable dans un opus complétement en Japonais, comme à chaque fois avec les jeux EGGCONSOLE, mais les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais.

Le PC-8801 est un ordinateur personnel lancé par la société japonaise NEC Corporation en 1981. Il a joué un rôle crucial dans l’histoire de l’informatique domestique au Japon et est souvent considéré comme l’un des premiers ordinateurs personnels populaires dans le pays. La production du PC-8801 a cessé dans les années 1990, mais il a laissé un héritage durable en tant que l’un des premiers ordinateurs personnels populaires au Japon. Sa conception modulaire et ses capacités d’extension ont influencé de nombreuses autres plates-formes d’ordinateurs personnels qui ont suivi.

Spécifications Techniques

Processeur : Le PC-8801 était équipé d’un microprocesseur NEC µPD780C-1, qui fonctionnait à une fréquence de 4 MHz.

: Le PC-8801 était équipé d’un microprocesseur NEC µPD780C-1, qui fonctionnait à une fréquence de 4 MHz. Mémoire : Les premiers modèles avaient une mémoire RAM de 64 Ko, extensible jusqu’à 128 Ko ou plus avec des extensions.

: Les premiers modèles avaient une mémoire RAM de 64 Ko, extensible jusqu’à 128 Ko ou plus avec des extensions. Graphismes : Le PC-8801 était capable d’afficher des graphismes en résolution de 640×200 pixels en mode texte et en mode graphique en 640×400 pixels avec 8 couleurs.

: Le PC-8801 était capable d’afficher des graphismes en résolution de 640×200 pixels en mode texte et en mode graphique en 640×400 pixels avec 8 couleurs. Son : Il disposait également d’une capacité sonore relativement avancée pour son époque, avec un synthétiseur sonore intégré permettant de produire des sons de qualité.

Attention Spoiler

« Hydlide II: Shine of Darkness » est un jeu de rôle développé par la société japonaise T&E Soft et sorti initialement en 1985 pour le PC-8801. C’est la suite du jeu « Hydlide », qui était l’un des premiers jeux de rôle à utiliser des graphismes en scrolling horizontal en temps réel. Le gameplay est en temps réel, ce qui était assez innovant pour l’époque.

Dans « Hydlide II: Shine of Darkness », les joueurs incarnent Jim, un héros courageux chargé de sauver une princesse nommée Anne, qui a été enlevée par un dragon maléfique. Le jeu se déroule dans un monde fantastique rempli de monstres, de magie et de mystères. La quête de Jim commence lorsque la princesse Anne est enlevée par un dragon et emprisonnée dans une tour. Jim doit alors explorer des donjons dangereux, combattre des monstres et résoudre des énigmes pour progresser à travers le jeu.

Au fur et à mesure que Jim progresse dans le jeu, il découvre l’existence d’un cristal magique puissant qui a le pouvoir de vaincre le dragon et de sauver la princesse Anne. Ce cristal est caché dans un donjon profondément enfoui et protégé par de puissants sorts. Vers la fin du jeu, Jim réussit à trouver et à récupérer le cristal magique. Il utilise ensuite le pouvoir du cristal pour vaincre le dragon maléfique et sauver la princesse Anne. Après avoir vaincu le dragon, Jim est récompensé par la gratitude de la princesse et le respect de tout le royaume.

Un twist final révèle que le dragon n’était pas vraiment le véritable ennemi. En réalité, un sorcier maléfique était derrière l’enlèvement de la princesse Anne et avait manipulé le dragon pour accomplir ses sombres desseins. Jim doit alors affronter le sorcier dans un ultime combat pour restaurer la paix dans le royaume.