Le journal Hollywood Reporter a fait un article qui confirme le doublage de Shadow le hérisson par Keanu Reeves, une rumeur lancée par John Campea à la base.

Le film Sonic 3 est prévu de sortir le 18 décembre 2024, mais il y avait beaucoup de rumeurs autour du doubleur de Shadow. Par exemple, il y avait une rumeur dans laquelle Hayden Christensen (c’est Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 2 et 3) devait rejoindre l’équipe pour jouer Shadow.

John Campea, un Youtubeur ayant des liens avec l’industrie du cinéma, a effectué un podcast aujourd’hui. Il explique qu’après la convention du CinemaCon, il a participé à une soirée où il y avait beaucoup d’acteurs connus, d’agents artistiques et plein d’autres membres de l’industrie du cinéma.

Parmi ces personnes John Campea dit avoir été approché par « quelqu’un que la plupart des gens reconnaitraient » dont il doit taire le nom. Lors de la discussion, « l’homme mystère » l’a pris à part et a affirmé que Keanu Reeves ferait Shadow et non Hayden Christensen.

Comme dit précédemment, la rumeur a été confirmée par Hollywood Reporter mais aussi par Variety. L’information est donc totalement confirmée.