Juste après l’indie World, Nintendo lance des soldes sur l’eShop, les premieres pour Nintendo en 2024. Vous avez ici de gros hits tels que Hollow Knight, Hades, Among Us, Sea of ​​Stars et Cuphead avec son DLC. D’autres titres tels que Bugsnax sont à leurs prix les plus bas jamais vus. Des réductions allant jusqu’à -75 % sur plus de 1 500 jeux vous attendent sur le Nintendo eShop jusqu’au 23 avril (la liste complète demain sur nos pages, ou par ici (moins pratique)) !

Exemple de belles promotions actuellement disponibles :

– Among Us – €3.25 (prix de base : €5.00)

– Bug Fables – €14.99 (prix de base : €24.99)

– Bugsnax – €7.49 (prix de base : €24.99)

– Cavern of Dreams – €10.39 (prix de base : €12.99)

– Celeste – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Cocoon – €17.49 (prix de base : €24.99)

– Cult of the Lamb – €14.99 (prix de base : €24.99)

– Cuphead + The Delicious Last Course – €19.43 (prix de base : €26.99)

– Dicey Dungeons – €5.09 (prix de base : €14.99)

– Disco Elysium – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Eastward: Between Two Worlds Bundle – €18.06 (prix de base : €27.79)

– Gang Beasts – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Hades – €12.49 (prix de base : €24.99)

– Have A Nice Death – €16.66 (prix de base : €24.99)

– Hollow Knight – €7.50 (prix de base : €15.00)

– Katana Zero – €8.99 (prix de base : €14.99)

– Mineko’s Night Market – €15.99 (prix de base : €19.99)

– Moon – €13.29 (prix de base : €18.99)

– Neon White – €14.99 (prix de base : €24.99)

– OneShot: World Machine Edition – €10.49 (prix de base : €14.99)

– Ori and the Blind Forest – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Outer Wilds: Archaeologist Edition – €26.49 (prix de base : €37.99)

– Panzer Paladin – €10.99 (prix de base : €19.99)

– River City Girls 2 – €27.99 (prix de base : €39.99)

– Rogue Legacy 2 – €14.99 (prix de base : €24.99)

– Sea of Stars – €27.99 (prix de base : €34.99)

– Signalis – €13.99 (prix de base : €19.99)

– Slay the Spire – €8.74 (prix de base : €24.99)

– Spiritfarer – €7.49 (prix de base : €29.99)

– Stardew Valley – €9.99 (prix de base : €14.99)

– Trombone Champ – €8.24 (prix de base : €14.99)

– Tunic – €20.99 (prix de base : €29.99)

– Unpacking – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Untitled Goose Game – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Vampire Survivors – €4.24 (prix de base : €4.99)

– Wargroove + Wargroove 2 Bundle – €21.59 (prix de base : €35.99)

– What the Golf? – €9.99 (prix de base : €19.99)