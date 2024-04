Les temps forts de la présentation incluaient SteamWorld Heist II, Little Kitty, Big City et Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter

17 avril 2024 – Au cours d’un nouvel Indie World, Nintendo a présenté un éventail haut en couleur de jeu publiés et édités par ses partenaires indépendants à venir au fil de l’année 2024 sur Nintendo Switch. Parmi les nombreux temps forts figuraient l’annonce de l’arrivée le 8 août sur Nintendo Switch de SteamWorld Heist II, le nouvel épisode de la populaire série SteamWorld signée Thunderful. Ce nouveau jeu de stratégie au tour par tour vous place à la tête d’un équipage de Steambots qui vogue sur la Grand Mer afin d’explorer de vastes horizons et de lever le voile sur l’énigmatique menace qui plane sur le monde.

La présentation a aussi montré des images de Little Kitty, Big City, une aventure fantaisiste qui vous place dans la peau d’un petit chat curieux à la recherche d’un chemin pour rentrer chez lui, disponible le 9 mai sur Nintendo Switch ; Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter, une aventure roguelike qui fera son arrivée en juillet et où les audacieuses Tortues vont devoir franchir des portails dimensionnels pour secourir leur maître qui a été enlevé ; Sticky Business, un jeu de simulation relaxant dans lequel vous pourrez gérer votre propre boutique d’autocollants et qui fera son arrivée dans la journée en compagnie de son DLC payant Plan With Me ; Cat Quest III, le nouvel opus de l’adorable série d’action RPG qui vous emmène aux Charaïbes à la recherche d’un trésor légendaire, et qui fera son arrivée le 8 août ; ainsi qu’Europa, un jeu d’action et d’aventure en 3D où vous explorerez les ruines d’une utopie déchue pour apprendre l’histoire du dernier humain vivant, qui fera son arrivée en 2024.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les titres présentés :

SteamWorld Heist II par Thunderful : préparez-vous pour une aventure épique sur les hautes mers avec SteamWorld Heist II, la suite de l’acclamé SteamWorld Heist. Rien ne va plus sur les flots : l’eau, cette ressource précieuse, est devenue mortelle et ronge les membres métalliques et les cœurs mécaniques. Incarnez le capitaine d’un équipage hétéroclite de Steambots et menez d’intenses batailles au tour par tour où vous devrez faire ricocher les balles avec une précision mortelle. Dans cet opus, vous pourrez explorer la carte du monde et mener des batailles navales en temps réel. Cette suite propose également un système de classes et des options de personnalisation poussées, combinés à plus de 150 armes, objets utilisables et pièces d’équipement de vaisseau pour vous permettre de composer votre équipage dans le moindre détail pour réussir au mieux votre prochaine mission. Plongez dans l’aventure lorsque SteamWorld Heist II fera son arrivée le 8 août sur Nintendo Switch.

Little Kitty, Big City par Double Dagger Studio : une sieste paisible laisse place à une merveilleuse et adorable aventure où vous incarnez un petit chat curieux qui cherche un chemin pour retrouver sa maison. Il y a des tonnes de choses à faire en cours de route : explorer la ville, accomplir des quêtes, donner un coup de patte aux animaux qui en ont besoin ou encore vous lier d’amitié avec les chats de gouttière. Vous pouvez aussi porter plus de 40 chapeaux différents tout en semant la zizanie dans une ville en monde ouvert pleine de surprises. Little Kitty, Big City fera son arrivée le 9 mai sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter par Super Evil Megacorp : dans leur toute première aventure roguelike, les Tortues Ninja doivent traverser des portails dimensionnels pour libérer leur maître Splinter des griffes du Clan des Foot. Chacun des niveaux peut changer avec des améliorations, des configurations de salle et des modificateurs de boss aléatoires. Vous pouvez améliorer et renforcer de manière permanente les Tortues en utilisant la monnaie gagnée en jeu pour acheter des artefacts, et utiliser vos compétences accrues pour relever des défis de plus en plus difficiles. Explorez des lieux emblématiques de New York en solo ou à quatre en ligne*1 dans un mode coop où il est possible de rejoindre ou quitter la partie en cours de route. Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter fera son arrivée en exclusivité console temporaire en juillet sur Nintendo Switch.

Sticky Business par Spellgarden Games et Assemble Entertainment : dans le jeu de simulation relaxant Sticky Business, vous gérez une boutique où vous créez et expédiez vos propres autocollants à votre clientèle. Il y a plus de 400 éléments parmi lesquels choisir, et vous pouvez obtenir des améliorations, comme des effets, pour agrandir encore vos options de personnalisation. Apprenez-en plus sur la vie de vos clients en répondant à leurs demandes uniques. De plus, le DLC payant Plan With Me ajoute dix récits de clients supplémentaires centrés sur le thème du voyage, ainsi que plus de 100 nouveaux éléments. Ouvrez votre propre boutique d’autocollants dans Sticky Business et son DLC*2, qui feront leur arrivée dans la journée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. Un pack qui réunit le jeu et son DLC sera également disponible dans la journée.

Cat Quest III par The Gentlebros et Kepler Interactive : dans Cat Quest III, un action-RPG mignon et accessible, vous incarnez un intrépide mouchaillon qui vogue sur les mers des Charaïbes à la recherche de l’Étoile polaire, trésor mythique perdu de longue date. Mais fauve qui peut : les mers sont dangereuses et les hordes de Pi-rates aux ordres du Roi des Pirates vous traquent. Sillonnez un nouveau monde fantastique en solo ou en coop locale*3 et livrez de féroces batailles avec un système de combat revu et corrigé qui propose des combos plus rapides et la possibilité de changer d’arme. Et pour la toute première fois de la série, naviguez et combattez à bord d’un bateau rien qu’à vous ! Préparez-vous à explorer les Charaïbes lorsque Cat Quest III fera son arrivée le 8 août sur Nintendo Switch. Il sera possible de précommander le titre ainsi que de télécharger une démo gratuite dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop.

Europa par Helder Pinto / Novadust Entertainment et Future Friends Games : sur la lune Europa, un androïde nommé Zee part à la recherche de réponses sur le mystère d’une civilisation déchue. Dans ce jeu de plateformes et d’action en 3D, utilisez le jetpack Zephyr de Zee pour glisser, voler et vous propulser à travers des paysages composés de lacs, de prairies et de montagnes à explorer. Résolvez des énigmes, évitez les pièges cachés dans les ruines et découvrez l’histoire du dernier humain vivant. Europa fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

Yars Rising par WayForward Technologies et Atari : le célèbre studio de développement WayForward connu, entre autres, pour Shantae et River City Girls, présente Yars Rising, un jeu d’action et d’aventure en 2D qui explore l’un des titres classiques les plus riches et les plus connus d’Atari : Yars’ Revenge. Prenez le contrôle de la jeune hackeuse Emi Kimura, engagée par un mystérieux mécène pour infiltrer la sombre corporation QoTech. Courez, sautez, faufilez-vous et piratez pour vous tailler un chemin à travers des vagues d’ennemis robotiques et extraterrestres, et élucidez petit à petit un secret complexe au cœur d’une intrigue. Le jeu présente aussi une série de mini-jeux rétro stimulants qui rendent hommage au jeu original Yars’ Revenge. Yars Rising fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Refind Self: The Personality Test Game par Lizardry et PLAYISM : dans ce jeu d’aventure basé sur l’exploration, vous incarnez un androïde, créations d’une docteur aujourd’hui décédée. Il n’y a pas de bons ou mauvais choix à faire dans ce jeu où chaque décision que vous prenez en révèle un peu plus sur qui vous êtes. Visitez des lieux de vos souvenirs, interagissez avec d’autres personnages et donnez petit à petit forme au futur que la docteure avait imaginé pour vous. À la fin de votre aventure, votre personnalité sera révélée. Avec 23 types de personnalité à découvrir, vous pourrez faire des choix différents au cours de chaque partie pour voir où ils vous mèneront. Vous pouvez également partager vos résultats avec les autres joueurs et joueuses et comparer vos choix.*4 Découvrez qui vous êtes réellement dans Refind Self: The Personality Test Game, qui fera son arrivée en exclusivité console temporaire cet été sur Nintendo Switch.

ANTONBLAST par Summitsphere : le diable en personne a volé votre précieuse collection d’âmes, et rien ne pourra vous empêcher de la récupérer dans ANTONBLAST, un jeu d’action et de plateformes dynamique qui combine action destructrice et pixel-art fait main. Maniez le Sacré Marteau dans le rôle d’Anton Dynamite ou la Massive Masse en incarnant Annie Dynamite pour démolir des mondes déjantés et affronter des boss brutaux. Fracassez le décor pour ouvrir des chemins et découvrir de nouvelles zones à explorer. À la fin de chaque niveau, un détonateur se mettra en route et il faudra vous dépêcher de retourner à votre point de départ avant que tout explose. Préparez-vous à vous éclater comme jamais dans ANTONBLAST, qui fera son arrivée en exclusivité console temporaire le 12 novembre sur Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

Valley Peaks par Tub Club et Those Awesome Guys : Valley Peaks est un jeu de plateformes et d’escalade à la première personne dans un monde de montagnes pastel peuplé de villageois amphibiens. Incarnez le nouveau technicien assigné à la région, explorez à cœur joie et tentez de surmonter des défis en apparence impossibles. Entre deux escalades, vous pouvez discuter avec les batraciens du coin, entreprendre de petites quêtes secondaires comme remplir votre carte à tamponner pour obtenir de nouveaux équipements. Vous pouvez aussi vous détendre avec des mini-jeux tout en rendant service aux habitants de la vallée. Les montagnes vous appellent dans Valley Peaks, qui fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Lorelei and the Laser Eyes par Simogo et Annapurna Interactive : dans ce jeu de réflexion développé par l’équipe derrière Sayonara Wild Hearts, une femme invitée à participer à un projet dans un vieil hôtel quelque part en Europe centrale, se retrouve impliquée dans un jeu d’illusions toujours plus dangereux et surréaliste. Cette aventure à la troisième personne comprend plus de 100 casse-têtes faits main aux mécaniques et perspectives changeantes. Tout est une énigme dans Lorelei and the Laser Eyes, qui fera son arrivée en exclusivité console temporaire le 16 mai sur Nintendo Switch.

stitch. par Lykke Studios : dans stitch., créez de magnifiques motifs de broderie, en résolvant des casse-têtes (appelés tambours) de différentes difficultés et tailles. Attaquez-vous aux tambours, dont chacun a le potentiel d’offrir une expérience calme et relaxante. Le jeu propose également une fonction d’indice ainsi que plusieurs fonctionnalités d’accessibilité. Une fois un tambour terminé, il est possible de le refaire en mode Couture libre. Les casse-têtes Shikaku quotidiens*5 proposent un défi relevé sans aucun indice, tandis que les tambours hebdomadaires*6 sont inspirés d’événements célèbres et proposent des faits amusants et éducatifs. stitch. fera son arrivée en exclusivité console dans la journée sur Nintendo Switch.

En addition des titres listés ci-dessus, l’Indie World a également présenté un montage regroupant encore plus de titres indépendants à venir sur Nintendo Switch : SCHiM, un jeu de plateformes en 3D qui incorpore le contraste entre l’ombre et la lumière dans son gameplay, disponible le 18 juillet ; Duck Detective: The Secret Salami, une aventure narrative dans laquelle il faudra faire preuve de déduction pour réunir des indices, remplir les blancs et élucider l’affaire, qui fera son arrivée en exclusivité console le 23 mai sur Nintendo Switch ; BZZZT, un jeu de plateformes nerveux aux allures rétro qui fera son arrivée cet été ; Another Crab’s Treasure, où vous incarnez un bernard-l’ermite qui se lance dans une chasse au trésor épique à travers un océan pollué dans le but de récupérer son coquillage, disponible le 25 avril ; ainsi qu’ANIMAL WELL, un jeu d’action-aventure qui vous demandera d’explorer un labyrinthe interconnecté pour tenter d’en percer tous les secrets, disponible le 9 mai.

Le catalogue de titres indépendants de la Nintendo Switch continue de grandir avec le nouvel Indie World qui a révélé une nouvelle fournée de titres à venir sur la console en 2024. Parmi les temps forts de la présentation figuraient SteamWorld Heist II, disponible le 8 août, Little Kitty Big City, disponible le 9 mai, et Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter, disponible en juillet. De plus, le jeu de simulation relaxant Sticky Business ainsi que stitch., le jeu de réflexion basé sur la broderie, feront leur arrivée sur le Nintendo eShop dans la journée. Des démos gratuites pour ANTONBLAST, Cat Quest III et Europa feront également leur arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop.

*1 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant.

*2 Vous devez posséder Sticky Business (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*3 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*4 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne.

*5 Les défis Shikaku quotidiens ne sont disponibles que pour une durée de 24 heures. Il est possible que ces puzzles soient de nouveau rendus disponibles ultérieurement.

*6 Un nouveau tambour hebdomadaire sera ajouté chaque semaine pendant les 52 semaines suivant la sortie du jeu.