Découvrez de nouveaux éléments d’histoire, un nouveau Rogue Servant et bien plus encore…

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc., ont annoncé que le second DLC de leur action RPG, Fate/Samurai Remnant, était désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®. Intitulé « Record’s Fragment : Yagyu Sword Chronicles », ce DLC vol.2 introduit de nouveaux éléments d’histoire ainsi qu’un mystérieux nouveau Rogue Servant.

Dans « Record’s Fragment: Yagyu Sword Chronicle », un nouveau drame se dévoile dans l‘ombre du Waxing Moon Ritual, alors que les rues d’Edo deviennent le théâtre de sombres meurtres nocturnes. À la demande de Sukenoshin, Miyamoto Iori et Saber enquêtent sur les meurtres de citoyens sans défense, retrouvés morts au lever du soleil, assassinés par un samouraï d’une habileté redoutable et maniant une nouvelle lame mortelle. Les joueurs devront se frayer un chemin dans les rues ensanglantées d’Edo pour démasquer le tueur avant qu’il ne soit trop tard. En chemin, ils croiseront la route d’un Rogue Saber, dont la véritable identité est Yagyu Munenori. Avec le Rogue Servant à leurs côtés, les joueurs auront la chance de résoudre ce mystère et de restaurer la paix à Edo.

Fate/Samurai Remnant est disponible en édition digitale Standard et Deluxe. L’édition Deluxe comprend le jeu de base, un artbook et la bande son en digital. Le Season Pass inclut trois DLC ainsi qu’un objet bonus, « Hallowed Relic Sword Mountings ».

Une demo Fate/Samurai Remnant est également disponible sur toutes les plateformes. De la rencontre entre le protagoniste, Miyamoto Iori, et son Servant, Saber, jusqu’à leur premier affrontement contre Rider et Lancer. Cette démo pleine d’action, propose l’exploration immersive de la ville d’Asakusa. Les données sauvegardées de la démo peuvent être transférées vers la version complete.*

*Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.