Hot Lap Racing, le jeu de course simcade réunissant les classes et les époques les plus excitantes du sport automobile sur piste, accueillera les vétérans et les pilotes en herbe pour des sensations fortes lorsqu’il arrivera sur Nintendo Switch et PC le 16 juillet, ont annoncé Maximum Entertainment et les développeurs Zero Games Studios et Vision Réelle via une nouvelle bande-annonce aujourd’hui.

Hot Lap Racing compte plus de 50 voitures, et la bande-annonce d’aujourd’hui confirme que plusieurs nouveaux bolides sous licence couvrant l’histoire du sport automobile vont rejoindre la liste du jeu. Les voitures qui viennent d’être dévoilées sont accompagnées de la Formula Extreme, un concept futuriste que Zero Games Studios a créé en collaboration avec la communauté de Hot Lap Racing pour imaginer ce à quoi le monde de la course automobile pourrait ressembler en 2030 et au-delà : Brabham BT24

BT24 Minardi M191

M191 Alfa Romeo 155 DTM

155 DTM Renault Laguna BTCC

Laguna BTCC Alpine A110 GT4

A110 GT4 Ligier JS P320

JS P320 Renault 5 TURBO 3E

5 TURBO 3E Peugeot 9X8 La bande-annonce a également révélé de nouveaux circuits issus de la liste complète des 17 étapes de Hot Lap Racing, qui offrent au total plus de 70 tracés à maîtriser. Les ajouts ci-dessous concernent deux circuits sous licence officielle ainsi que deux circuits inspirés des plus grandes sensations du sport automobile : Jarama (Espagne)

Salzburgring (Autriche)

Flagstaff

French Riviera Hot Lap Racing est une vaste célébration du monde de la course automobile, couvrant plusieurs époques et ramenant sur la piste des classiques comme les voitures Brabham des années 60, aux côtés d’arrivées ultramodernes comme la Peugeot 9×8 Endurance. Montez sur le podium dans les catégories GT, Endurance ou monoplace, ou roulez dans la catégorie Libre où toutes les classes de voitures partagent la même piste pour l’ultime compétition entre générations. Véhicules réels. Pistes authentiques. Pilotes légendaires. Il est temps de ressentir le frisson de la véritable compétition ! Hot Lap Racing est un jeu de course « simulation arcade » doté d’un moteur physique développé spécialement pour le jeu. Découvrez l’histoire du sport automobile, des GT et prototypes à la Formule 1 historique, et faites la course contre vos amis ou en ligne. Dans Hot Lap Racing, les joueurs piloteront des voitures mythiques sur des circuits légendaires qui ont marqué l’histoire du sport automobile au fil des ans, et deviendront la future génération du sport automobile avec la Formula Extreme, une voiture entièrement construite par la communauté. En mode Carrière, les joueurs rencontreront de véritables célébrités du sport automobile. Caractéristiques principales : Choisissez parmi plus de 30 voitures représentant diverses catégories et époques du sport automobile.

représentant diverses catégories et époques du sport automobile. Découvrez plus de 50 circuits , y compris des circuits sous licence de la FIA.

, y compris des circuits sous licence de la FIA. Défiez de vrais champions , qu’il s’agisse d’étoiles montantes ou de pilotes célèbres qui ont contribué à l’histoire du sport automobile !

, qu’il s’agisse d’étoiles montantes ou de pilotes célèbres qui ont contribué à l’histoire du sport automobile ! Mode Carrière : Entrez dans la peau d’un jeune pilote et tentez d’atteindre le sommet du sport automobile. Maîtrisez une large gamme de voitures emblématiques sur des circuits légendaires et affrontez les plus grands pilotes de tous les temps.

Entrez dans la peau d’un jeune pilote et tentez d’atteindre le sommet du sport automobile. Maîtrisez une large gamme de voitures emblématiques sur des circuits légendaires et affrontez les plus grands pilotes de tous les temps. Mode tour rapide : Améliorez votre temps au tour à chaque tentative.

Améliorez votre temps au tour à chaque tentative. Multijoueur en ligne et hors ligne : Soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée. Le mode Campagne de Hot Lap Racing comprend un tour complet des leçons de FEED RACING, incorporant des conseils du monde réel pour aider les pilotes à perfectionner leurs performances tout en établissant des records de course et en s’imposant comme de redoutables légendes dans le monde de la course. Les novices en matière de course automobile trouveront tout ce dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et devenir une force reconnue dans n’importe quelle course et sur n’importe quel circuit. Hot Lap Racing sera disponible sur Nintendo Switch et PC le 16 juillet 2024.