Milestone et Dorna Sports S.L. sont ravis de révéler l’une des fonctionnalités les plus demandées et attendues par la communauté MotoGP™ : l’introduction du marché des pilotes dans le mode carrière de MotoGP™24.

En plus de dynamiser du mode principal du jeu, cette fonctionnalité augmentera la longévité et la rejouabilité, les joueurs voyant leur roster mise à jour à chaque saison du jeu. Cela leur permettra de relever de nouveaux défis et de vivre des scénarios captivants chaque année ! Les possibilités seront infinies : l’IA et les joueurs peuvent se voir proposer de changer d’équipe au fil des saisons, et les performances antérieures détermineront le type d’offre reçu.

Si les objectifs de votre équipe ne sont pas atteints, vous risquez de perdre votre place pour la saison prochaine ! Vous serez donc obligés d’accepter des offres de la part d’équipes plus petites. Au contraire, les grandes performances seront récompensées par des contrats de premier ordre avec les meilleures équipes. Il est important de noter que votre comportement, sur et en dehors de la piste, influencera considérablement cette dynamique. Les rivalités avec d’autres coureurs ainsi que les likes et les réponses sur le réseau social fictif alimenteront les rumeurs sur d’éventuels transferts.

En plus du marché des pilotes, MotoGP™24 continuera d’offrir des graphismes remarquables, une physique réaliste et de nombreuses options de personnalisation. L’introduction du marché des pilotes ajoute la dernière pièce manquante, apportant un niveau de profondeur et d’authenticité sans précédent.

Comprenant tous les pilotes et circuits officiels de la saison 2024 pour les catégories MotoGP™, Moto2™ et Moto3™, ainsi que le championnat du monde FIM Enel MotoE™, MotoGP™24 sera disponible le 2 mai 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch™ et Steam.