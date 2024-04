Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged fait le plein de nouveaux contenus issus de la saga Fast & Furious. En collaboration avec Universal Products & Experiences, le pack d’extension Fast & Furious comprend quatre nouveaux véhicules à moteur turbocompressé et un nouvel environnement, disponible dès aujourd’hui .

Occupant une place particulière dans le cœur des fans du monde entier, l’emblématique Dodge Charger R/T de 1970 est désormais disponible dans le jeu. Son cadre puissant et sa silhouette imposante la rendront immédiatement reconnaissable sur la piste et feront trembler tous les adversaires. Fast & Furious est l’essence même de la course débordante d’adrénaline, et la Charger n’est pas le seul véhicule qui en témoignera. Tout comme Brian O’Conner a gagné le respect de Dom Toretto, sa Nissan Skyline GT-R R34 va rapidement conquérir le cœur des joueurs grâce à sa transmission intégrale et à ses puissants doubles turbos. Néanmoins, les fans les plus nostalgiques de la saga seront impatients de piloter la Mitsubishi Eclipse 95 du jeu. Cette voiture de sport compacte a d’ailleurs marqué l’entrée d’O’Conner sur la scène des courses clandestines. Enfin, la W Motors Lykan HyperSport ajoutera une touche de raffinement au pack avec ses designs futuristes et luxueux.

Le pack d’extension Fast & Furious comprend également le Garage de Dom, un environnement mélangeant le garage lui-même et l’arrière-cour de Dom. Les joueurs y découvriront l’atmosphère inspirée de l’une des franchises mondiales les plus populaires du cinéma.

« Nous injectons une forte dose de nitrogène dans notre collaboration avec Universal Products & Experiences, en intégrant davantage de voitures légendaires de la franchise Fast & Furious dans le jeu », a déclaré Mike DeLaet, directeur des jeux numériques chez Mattel. « Cette extension à haute intensité est le mélange parfait de vitesse et de style, incarnant l’essence iconique de ces deux marques emblématiques pour le plus grand plaisir des fans. »

Le pack d’extension Fast & Furious est inclus à la fois dans Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged Legendary Edition et dans le Season Pass Vol. 2. Il peut également être acheté séparément.

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est disponible à l’achat sur les principales consoles de jeu et sur PC et jouable via un abonnement Xbox Game Pass pour console Xbox, PC et Xbox Cloud Gaming.