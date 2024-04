Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 25 au 31 mars 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ventes jeux :

01./00. [NSW] Utakata no Uchronia # <ADV> (Broccoli) {2024.04.11} (¥7.800) – 11.553 / NEW

02./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.247 / 5.792.910 (-14%)

03./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) – 10.736 / 135.168 (-45%)

04./04. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 8.881 / 1.822.526 (-10%)

05./07. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 7.962 / 1.314.142 (+23%)

06./03. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) – 6.985 / 103.850 (-42%)

07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.848 / 3.496.869 (-22%)

08./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.729 / 4.276.628 (-13%)

09./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.342 / 7.740.635 (-13%)

10./21. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) – 4.832 / 38.379 (+98%)

Ventes consoles :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 71.273 | 71.942 | 48.794 | 864.956 | 1.037.655 | 32.651.612 | | PS5 # | 20.941 | 24.976 | 47.040 | 540.623 | 951.889 | 5.505.480 | | XBS # | 2.616 | 2.113 | 296 | 33.742 | 37.614 | 573.849 | | PS4 # | 41 | 107 | 1.356 | 10.151 | 24.137 | 9.501.210 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 94.871 | 99.138 | 97.600 | 1.449.634 | 2.052.868 | 72.833.243 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 16.455 | 20.269 | 39.799 | 451.556 | 806.181 | 4.749.726 | | PS5DE | 4.486 | 4.707 | 7.241 | 89.067 | 145.708 | 755.754 | | XBS X | 1.873 | 1.443 | 147 | 21.006 | 12.172 | 265.990 | | XBS S | 743 | 670 | 149 | 12.736 | 25.442 | 307.859 | |NSWOLED| 58.336 | 55.386 | 33.351 | 644.344 | 642.688 | 7.072.502 | | NSW L | 7.174 | 9.188 | 6.762 | 135.993 | 173.276 | 5.810.067 | | NSW | 5.763 | 7.368 | 8.681 | 84.619 | 221.691 | 19.769.043 | | PS4 | 41 | 107 | 1.356 | 10.151 | 24.137 | 7.925.487 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+