Crazy Labs Limited, c’est un peu la bête noire du testeur. À chaque fois que nous voyons le portage d’un de leurs jeux mobiles, nos cheveux blanchissent et nos rides se dressent au vu du peu de contenu et de l’expérience souvent ridicule proposée. Multi Maze 3D est à la base un free-to-play sorti en juillet 2021. Il arrive sur l’eShop de nos consoles le 21 mars 2024 au prix de cinq euros. Réussira-t-il à retirer tous nos a priori ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Multi Maze 3D.

Un concept aguicheur

Multi Maze 3D est un jeu au concept aguicheur. Nous avons une sorte de labyrinthe circulaire avec des billes en son centre. Le but est de réussir à sortir du labyrinthe en passant par les multiplicateurs qui traînent afin de faire le score minimum requis.

Quand une bille passe par un multiplicateur, son nombre augmentera de la valeur affichée. Si vous avez dix billes qui passent par le « x2 », vous aurez alors vingt billes.

Attention cependant, car dans les labyrinthes se trouvent parfois des diviseurs et des soustracteurs qui viendront réduire notre nombre de billes.

Parfois, il y aura des « boss » dans lesquels l’objectif est globalement le même sauf qu’il faudra faire tomber les billes dans le vide et les multiplicateurs seront parfois en mouvement.

La prise en main est très accessible. Le joystick nous permet de tourner le labyrinthe et il y a une touche pour accélérer et l’autre pour décélérer. Si vous jouez en mode portable, vous pouvez jouer avec le tactile. Et c’est tout.

Si le concept est aguicheur et que les premiers niveaux sont sympathiques, le jeu manque cruellement de contenu, à l’image de toutes les expériences signées Crazy Labs.

Pire encore, nous sentons même dans le jeu toute la stratégie commerciale du développeur qui cherche à attirer le joueur mobile le plus longtemps possible pour lui mettre le plus de pubs possibles.

Malheureusement, les niveaux se ressemblent tous et il n’y a que très peu de variété ni d’objectif. Certains niveaux se répètent même au fil de l’aventure et le gameplay ne varie plus dès le dixième puzzle.

Il y a bien quelques bonus, des « skins » à débloquer pour nos billes, mais notre intérêt s’estompe petit à petit et l’ennui remplace la curiosité.

Le level design est très pauvre et le gameplay n’évolue pas. Nous sommes donc condamnés à répéter les mêmes niveaux éternellement pour essayer de battre un meilleur score chimérique, basé sur notre meilleure performance.

Mais un gameplay proche du néant

Cependant, comme les niveaux sont mal designés et aléatoires, c’est impossible de battre sciemment ce meilleur score. Seule la chance peut nous donner cette opportunité, et encore, quand elle se présente, nous n’avons plus la motivation ni l’envie pour battre un hypothétique meilleur score.

Que dire de plus ? Le jeu ne propose qu’une seule musique qui se répète en boucle ad vitam æternam donc il faudra donc des nerfs bien solides pour supporter celle-ci pendant les niveaux qui se défilent.

Multi Maze 3D n’est pas traduit en français, mais il n’y quasiment pas de textes donc un niveau basique vous suffit.

Les graphismes sont très simplistes, colorés, et reposent sur les mêmes labyrinthes et les mêmes cercles répétés en boucle jusqu’à l’overdose.

Le jeu est disponible à cinq euros, mais nous connaissons la chanson : c’est un tarif trompeur pour proposer ensuite un jeu en promotion et faire croire aux joueurs ensuite qu’il est exceptionnellement moins cher que d’habitude.

En réalité, le jeu a la qualité d’un jeu flash et un contenu moins important que ces derniers. Impossible dans ces conditions de vous recommander Multi Maze 3D, et ce, peu importe le prix.

Ci-joint, une vidéo de gameplay vous présentant dix minutes de jeu.

Conclusion 2.5 /10 Il n'y a pas grand-chose à dire au sujet de Multi Maze 3D. Le jeu est à l'image de toutes les productions de Crazy Labs Limited. Il possède un concept aguicheur, et c'est tout. Le level design ainsi que le gameplay sont très pauvres et rien ne justifie de dépenser des euros pour cette nouvelle arnaque, même en promotion. LES PLUS Un concept vendeur

Nous nous amusons au début LES MOINS Mais nous nous ennuyons très rapidement

Un intérêt qui disparaît très rapidement

Un level design proche du néant

Aucune progression

Une arnaque

Une seule musique répétitive Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0