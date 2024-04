Ikki Unite est enfin là ! Affrontez une invasion de criquets et révoltez-vous contre les taxes en vous mesurant aux ennemis les plus haut placés ! Recrutez jusqu’à 16 amis dans cet action bullet-hell multijoueur sans limite où le travail d’équipe est le seul chemin vers la victoire.

Plug in Digital et SUNSOFT ont une bonne nouvelle! La version Nintendo Switch d’Ikki Unite, le légendaire Hall of Famer des mauvais jeux, est enfin DISPONIBLE sur NINTENDO SWITCH.

Ikki Unite est basé sur l’original « Ikki, » (également connu dans les pays occidentaux sous les noms de Boomerang ou Farmers Rebellion), déjà un auto-shooter à l’époque, le jeu de 1985 est le véritable ancêtre des jeux « horde survivors » d’aujourd’hui.

Autrefois qualifié de « Kusoge » ou littéralement en français : « jeu de merde« , la franchise Ikki Unite réapparaît tel un phénix avec une dose d’autodérision, beaucoup de provocation et un vrai défi multijoueur tout droit sorti des cuisines mythiques de SUNSOFT.

Une idée de génie ?

« Je jouais à Vampire Survivors et à d’autres jeux similaires, et j’ai senti intuitivement que ce style de jeu correspondrait bien à Ikki. Mais cela ne semblait pas suffisant. À l’époque, les gens se moquaient de la version Famicom d’Ikki en disant qu’il fallait plus d’une ou deux personnes pour réussir une révolution. C’est ce qui m’a incité à rendre le jeu multijoueur. C’était une façon de respecter l’original, en faisant ce que l’original ne pouvait pas faire à l’époque » – Ina, Directrice du projet et programmeuse chez SUNSOFT.

Quoi de neuf avec Ikki Unite ?

Ikki Unite n’est pas juste un jeu ; c’est une aventure coopérative en ligne pour 16 joueurs qui célèbre l’unité, la coopération et la stratégie. Plongez dans un monde où la contribution de chaque joueur compte pour vaincre une série de puissants boss. Avec des éléments rogue-lite assurant une nouvelle expérience à chaque partie, Ikki Unite est prêt à devenir l’expérience de jeu coopérative de l’année. (Et quelle expérience)

Ikki Unite est prêt à défier les attentes, à vous faire rire, et peut-être, juste peut-être, devenir le « horde survivor » préféré de votre horde survivor préféré. Jouez à Ikki Unite avec vos amis maintenant sur Steam et sur Nintendo Switch ! Que l’insurrection commence !

À propos de SUNSOFT

SUNSOFT, un nom pionnier dans l’industrie du jeu vidéo, est de retour avec une mission : raviver son héritage en produisant des jeux mémorables et non conventionnels. Avec le lancement d’Ikki Unite, SUNSOFT ne revisite pas seulement ses racines, mais les redéfinit pour une nouvelle génération de joueurs.

À propos de Plug in Digital

Plug In Digital aide des centaines de partenaires, des studios indépendants aux éditeurs AAA, à optimiser leurs ventes numériques et à explorer et développer de nouvelles sources de revenus pour leurs jeux sur PC, Cloud, Console et Mobile.