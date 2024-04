Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France (19 avril 2024) — Maximum Entertainment et Abiding Bridge, en collaboration avec le studio de développement Bevel Bakery, ont le plaisir d’annoncer que le jeu de combat de samouraïs en 2D Sclash sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox X|S le 2 mai 2024.

Sclash est un jeu de combat de samouraïs en 2D, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, plein de tension, où un seul coup suffit pour tuer. Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez votre endurance et votre souffle et prenez votre temps pour porter un coup mortel.

Les joueurs choisiront entre 5 personnages et se combattront sur 16 scènes magnifiques pour débloquer plus de 50 skins pour leurs samouraïs. De plus, les joueurs en apprendront plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvriront une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire du jeu.

Sclash pour PC a été lancé en août 2023 et a reçu les éloges des fans de jeux de combat du monde entier. Sclash, qui propose une vision unique des jeux de combat classiques, a été salué pour son gameplay et sa présentation artistique. Les joueurs de consoles auront désormais l’occasion de découvrir le jeu par eux-mêmes, lorsque Sclash sortira sur les consoles le 2 mai.