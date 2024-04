Seizième semaine, et encore des belles offres pour les amateurs de jeux vidéo. N’hésitez pas à regarder les promotions sur les jeux indépendants annoncés par Nintendo. Notre sélection concerne cinq très beaux jeux avec au programme du roguelike, du metroidvania, de l’aventure ou du tower defense. En espérant que vous trouverez votre bonheur dans ce choix réalisé avec amour !

Dead Cells

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous commençons par un jeu français, et quel jeu ! Dead Cells est actuellement sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 28 avril.

Dead Cells est un must have pour les fans de metroidvania et une référence dans l’industrie vidéoludique. Que ce soit son gameplay nerveux et exigeant, son level design de qualité, sa direction artistique maitrisée, son énorme contenu… Dead Cells n’a pas vraiment de défauts et ce n’est pas un hasard si notre testeur lui a mis la note de 9 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Roguebook

2,49€ au lieu de 24,99€

On continue avec un jeu qui affiche un tout petit prix : Roguebook est sur l’eShop au prix de 2,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’à samedi, le 20 avril !

C’est certainement l’une des offres de la semaine. Roguebook est un roguelike deckbuilder qui se place dans la marche haute des jeux de ce genre. Même s’il ne révolutionne pas le genre, il offre une expérience maîtrisée et qui nous promet, plusieurs dizaines d’heures de jeu pour seulement deux euros. Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dicey Dungeon

5,09€ au lieu de 14,99€

Toujours dans le roguelike, Dicey Dungeon est en promotion sur l’eShop au prix de 5,09€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 25 avril !

Dicey Dungeon est lui aussi un roguelike deckbuilder… avec des dés. Dans ce jeu au gameplay étonnant, nous devons composer notre arsenal de bataille en transformant nos lancers de dés en puissantes attaques ! Nous n’avons pas de test de ce jeu mais c’est une très bonne expérience que nous avons terminé en cinquante heures. Pour cinq euros, cela devient un très bon ratio.

Little Nightmares II

9,89€ au lieu de 29,99€

Changeons d’ambiance : Little Nightmares II est disponible jusqu’au 25 avril sur l’eShop au prix de 9,89€ au lieu de 29,99€ !

Ce conte horrifique a peut-être une courte durée de vie (quatre à six heures), il offre une superbe expérience qui réussit à nous faire frissonner ! Le jeu possède une superbe direction artistique tout en possédant un très bon rythme de jeu. On ne s’ennuie pas ! Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

X-Morph: Defense

3,99€ au lieu de 19,99€

On termine avec cette promotion. X-Morph: Defense est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion dure jusqu’au 11 mai.

X-Morph: Defense est un très bon mélange entre le tower defense et le shooter. Le jeu propose un gameplay novateur qui ravira une bonne partie des joueurs. De plus, l’ambiance réussit parfaitement à nous placer dans la peau d’un alien. Nous lui avions mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.