La tradition nippone continue.

Powerful Pro Baseball 2024-2025 sera lancé sur PlayStation 4 et Switch le Nintendo 18 juillet au Japon au prix de 7 700 yens (8 470 yens avec taxe). Les précommandes de l’édition physique sont maintenant disponibles. Une édition uniquement numérique « Powerful Edition » sera également disponible au prix de 9 700 yens (10 670 yens avec taxe), qui comprend 305 pistes de musique supplémentaires des précédents titres de Powerful Pro Baseball, ainsi que la version de la fanfare Osaka Toin de la chanson thème d’ouverture.

Comme les années précédentes, la version PlayStation 4 prendra en charge PlayStation VR et la version Switch prendra en charge les amiibo. Les deux versions seront jouables en multijoueur local jusqu’à quatre joueurs et en multijoueur en ligne jusqu’à deux joueurs.

Powerful Pro Baseball 2024-2025 comprendra un nouveau mode d’entraînement appelé « Showdown ! Legend Battle », qui met en scène l’ambassadeur des jeux de baseball Konami, Shohei Ohtani et d’autres. En ce qui concerne les modes déjà existants, les fans de la franchise peuvent s’attendre à retrouver « Success », « Eikan Nine » et « Power Fes », qui ont tous été améliorés. Enfin, un mode vous permettra de découvrir l’histoire de la série Powerful Pro et du baseball professionnel.

Le scénario à succès populaire « 12 équipes de baseball professionnelles » refait pour l’ère moderne

« 12 équipes de baseball professionnelles » était un scénario populaire dans le mode Succès de Jikkyou Powerful Pro Baseball 2010. Powerful Pro Baseball 2024-2025 ravive ce scénario via un remake complet qui utilise le scénario original comme base, mais avec des personnages supplémentaires, des événements, et plus encore.

Le mode Penant, un pilier principal, se renforce ! Jouez avec les anciennes équipes de Hankyu, Nankai et Kintetsu

Le mode Penant a été renforcé ! En plus de plus de 400 anciens joueurs légendaires des générations précédentes, le plus jamais vu dans un jeu Powerful Pro Baseball, et 12 équipes légendaires qui transcendent les frontières du temps, les joueurs peuvent également utiliser les anciennes équipes des Braves de Hankyu, des Hawks de Nankai, et des Buffaloes d’Osaka Kintetsu.

De plus, les stades désormais fermés de Nishinomiya et Osaka seront ravivés via Powerful Pro Baseball 2024-2025. Profitez du mode Penant tout en ressentant l’histoire du baseball professionnel japonais !