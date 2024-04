La campagne, plébiscitée par les joueurs, est de retour et célèbre les meilleurs joueurs de la saison écoulée

Nous célébrons une saison incroyable du football mondial avec la toute première campagne de l’Équipe de l’Année (TOTS) EA SPORTS FC 24. Au moment où les plus grands championnats touchent à leur fin, les fans auront l’occasion de profiter des meilleurs joueurs du monde dans EA SPORTS FC 24 Ultimate Team™.

​Et pour la première fois, la TOTS EA SPORTS FC 24 mettra à l’honneur les meilleures joueuses du football féminin avec des équipes en WSL, Frauen-Bundesliga, D1 Arkema, Liga F, et NWSL pour marquer la première année après l’apparition des joueuses dans Ultimate Team.

​Pour donner le coup d’envoi de la campagne et faire participer les fans aux dénouements des plus grands championnats, ils auront l’occasion de découvrir la toute première Équipe de l’Année Live, qui sera dévoilée dès aujourd’hui jusqu’au 26 avril dans EA SPORTS FC 24. L’Équipe de l’Année Live va inclure des éléments dynamiques qui vont s’améliorer en fonction des performances de leur équipe au cours de la fin de saison.

A travers EA SPORTS FC 24 et EA SPORTS FC Mobile, l’Équipe de l’Année va également révolutionner son format afin de sélectionner les joueurs qui auront vraiment prouvé être les meilleurs dans le monde. Cette année, la campagne de l’Equipe de l’Année sera encore plus authentique que jamais étant donné que les équipes seront choisies par EA et les principaux championnats du monde, et renforcés par les données Opta. Pas de complot, mais simplement les joueurs les plus officiels, authentiques et reconnus pour les Équipes de l’Année de chaque championnat.

​Pour les joueurs EA SPORTS FC Mobile, l’Équipe de l’Année consistera en un événement dans le jeu le 29 avril, et dont le coup d’envoi sera donné avec la Premier League, suivi d’épisodes dédiés à aux joueurs de LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A, et Ligue 1 Uber Eats. Cela fait suite à une mise à jour du gameplay au mois d’avril qui a mené à l’ajout du Mode Spectateur au sein des championnats, et permettant ainsi aux joueurs de regarder des matchs Face à Face en temps réel et partager des ralentis. D’autres améliorations du gameplay de EA SPORTS FC Mobile concernent la justesse des passes et la réactivité des dribbles, ainsi que des mouvements de joueurs fluidifiés afin d’optimiser les opportunités de marquer.