Le tout nouveau jeu de détente Le Seigneur des anneaux, inspiré de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, qui vous plongera au cœur de la Terre du Milieu arrive un peu plus tard dans l’année

New York, le 22 avril 2024 – Private Division, l’une des maisons d’édition de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO), et Wētā Workshop, mondialement connu pour son travail sur le monde de la Terre du Milieu dans la trilogie cinématographique Le Seigneur des anneaux, vous présentent aujourd’hui Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un jeu de détente et de simulation de vie hobbite situé dans l’univers de J.R.R. Tolkien. Développé par Wētā Workshop Game Studio, la branche jeux vidéo de Wētā Workshop, Tales of the Shire sortira au cours du deuxième semestre de l’exercice 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC sur la plateforme Steam.

Dans Tales of the Shire, retournez dans la région la plus accueillante de la Terre du Milieu et menez votre vie de Hobbit dans l’adorable village de Lèzeau. Détendez-vous au cœur de magnifiques prairies, faites vos emplettes dans les boutiques des habitants du village, et succombez même à la tentation d’un second petit-déjeuner. Œuvrez à unir la communauté et décrochez le statut officiel de village en organisant le plus fabuleux festival de Lèzeau que la Comté ait jamais connu !

« Nous sommes ravis d’enfin offrir aux joueuses et joueurs la possibilité de devenir un Hobbit et de découvrir les plaisirs d’une vie modeste au cœur de la Comté, » déclare Kelly-Ann Tyson, cheffe de produit chez Wētā Workshop. « Tales of the Shire propose aux fans de découvrir la Terre du Milieu sous un nouvel angle grâce à un gameplay extrêmement riche centré sur la sereine vie quotidienne des Hobbits qui séduira les néophytes du genre.«

Créez votre propre Hobbit grâce à un large éventail d’éléments de personnalisation pour que votre expérience en Terre du Milieu soit la plus fidèle possible à l’image que vous vous en faites. Installez-vous dans votre humble trou de Hobbit et utilisez les nombreux meubles et décorations intérieures pour l’embellir et le rendre unique. Partez ensuite à la découverte de Lèzeau et adonnez-vous à la cuisine, à la pêche, à la cueillette, au jardinage et à bien d’autres activités relaxantes dans la Comté. Jetez votre hameçon dans les eaux chatoyantes de l’étang de Lèzeau pour attraper des truites, ramassez des champignons sauvages et utilisez-les comme ingrédients pour concocter une délicieuse tarte à servir au déjeuner. Une fois le ventre plein, retournez explorer la Comté et nouez des liens avec les habitants de Lèzeau en les aidant à cultiver leur jardin, en partageant avec eux l’un des nombreux repas quotidiens des Hobbits, et bien plus encore.

« L’équipe de Wētā Workshop propose une interprétation brillante de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, et permet aux joueuses et joueurs de vivre en Terre du Milieu à leur façon, » ajoute Michael Worosz, directeur stratégique chez Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « La communauté demande un jeu Le Seigneur des anneaux relaxant et chaleureux depuis des années, et c’est exactement ce que Tales of the Shire compte apporter.«

Middle-earth Enterprises a cédé les droits littéraires de la saga Le Seigneur des anneaux à Wētā Workshop, lui conférant ainsi une immense licence créative pour interpréter et réinterpréter le contenu des livres.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game sortira un peu plus tard dans l’année sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC sur la plateforme Steam.