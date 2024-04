RIQA est un jeu de tir à la 3ème personne qui devait sortir sur Nintendo 64 développé par Bits Studios.

Bits Studios est une compagnie londonienne qui a ouvert ses portes en 1984 (nommée Mikto Limited à la base). Le studio a réellement démarré en 1990 et elle sera ensuite renommée Bits Studio. Gary Sheinwald (le développeur le plus compétent de l’époque) et d’autres développeurss ont rejoint l’équipe de développement en 1990. Ils vont créer des jeux tels que Chase HQ, Loopz et bien d’autres. En 1995 ils perdront Gary Sheinwald qui rejoindra. Fox Interactive, et cela aurait malheureusement provoqué une perte d’efficacité importante.

Ils continueront à faire des jeux sur Xbox, PS2, GameCube et Game Boy Advance. Malgré tout, ils auront des pertes constantes de revenu avec des jeux ne se vendant pas dans leurs espérances et fermeront définitivement en 2008 (ils avaient déjà arrêté de développer depuis 2006).

Pour revenir à RIQA, il n’y avait pas grand-chose de connu puisque très peu de magazine de jeu à l’époque ne l’avait évoqué. Les seuls magazines de jeu qui en parlait le comparaient à Tomb Raider vu qu’il s’agit d’un jeu de tir à la 3ème personne avec un protagoniste féminin. Il n’y avait aucune image, ni vidéo montrées à l’époque vu que le projet s’est retrouvé annulé relativement tôt dans son développement. En 2003, il y avait une rumeur que des éléments de RIQA avait été implémenté dans Rogue Ops (sorti en 2003), cependant rien n’a été confirmé, bien que ça ne serait pas impossible vu la similarité entre les 2 jeux (jeu de tir à la 3ème personne, protagoniste féminin). En 2007, 2 vidéos sont parues montrant des images du jeu, l’une provenant de l’E3 1999 et une autre provenant du site Adonf-Jv.fr.

Aujourd’hui un ancien employé (Ten Shu) de Bits Studios a permis l’accès à la ROM de RIQA ce qui une occasion inespérée.

Il est important de noter que c’est une perle de l’Histoire du jeu vidéo et que pour les fans de la Nintendo 64 c’est toujours un plaisir d’en savoir un peu plus sur tout ces jeux annulées (Y’en a énormément…).