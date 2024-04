Yokohama, le 25 avril 2024 – Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que Library Of Ruina est désormais disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.

Project Moon, développeur de jeux indépendants, continue d’attirer des fans à travers le monde grâce à leurs intrigues uniques et personnages hauts en couleurs. Library Of Ruina se déroule dans le même univers que leur premier jeu, Lobotomy Corporation, qui a déjà séduit de nombreux joueurs. Cette version console apporte l’expérience complète de Library of Ruina, comprenant la totalité des contenus PC ainsi que tous les DLC dont la bande-originale et l’artbook, mais également un doublage japonais exclusif. Ce doublage comporte des talents reconnus tels que Shunsuke Takeuchi (Demon Slayer, Vinland Saga) et Ikumi Hasegawa (Bocchi the Rock, Frieren).

À la suite de son arrivée soudaine dans la Bibliothèque, Roland se retrouve à aider Angela, sa directrice, dans ses recherches. Elle poursuit le “Livre absolu”. Pour obtenir ce Livre, ils doivent convier des Invités à la Bibliothèque et les combattre. Les Invités qui périssent pendant la réception se transforment en Livres, qui les guident vers de nouveaux Invités et, finalement, vers le livre absolu. Et à leur destination… “Puissiez vous trouver votre livre en ce lieu.”

Découvrez les mystères de ce Monde et de ses Personnages

Roland, le protagoniste du jeu, erre à travers la Bibliothèque, lieu principal de l’intrigue. Il y rencontre Angela, la directrice de la bibliothèque, et l’aide à atteindre son objectif : obtenir le « Livre absolu ».*

Un jeu de cartes au gameplay unique de plus de 100 heures, mélangeant Livres et jets de dés

① Élaborez une stratégie adaptée à chaque Invité

Dans Library of Ruin, le joueur doit recevoir des Invités visitant la Bibliothèque et les transformer en livres lors de combats tactiques. Ils devront identifier les caractéristiques et faiblesses des Invités avant le début du combat et préparer leurs Pages. Chaque Page et équipement devra être adapté aux capacités uniques des Invités.

② L’issue du combat dépendra des choix de Pages et des jets de dés

Pendant le combat, les deux camps lancent des dés pour déterminer qui agit en premier à chaque tour. Un match commence lorsque les deux adversaires s’attaquent.

Lors d’un match, les deux camps lancent des dés, et celui qui obtient le résultat le plus élevé l’emporte. Cela leur permet d’infliger des dégâts à l’adversaire. Les joueurs devront combiner chance et adresse pour remporter la victoire.

③ Plus de puissance en transformant les Livres obtenus

En gagnant les combats, les Invités se transforment en Livres. Les joueurs peuvent extraire des pages de ces Livres afin de créer de l’équipement pour Roland ou activer certains effets, élargissant ainsi les stratégies à disposition.

Un artbook de plus de 600 pages et la bande originale à écouter dans le jeu !

Artbook : Les joueurs pourront en savoir plus sur le travail des créateurs du jeu avec plus de 600 pages de fiches de conception et de détails sur les personnages du jeu, y compris des commentaires exclusifs des développeurs !

Les joueurs pourront en savoir plus sur le travail des créateurs du jeu avec plus de 600 pages de fiches de conception et de détails sur les personnages du jeu, y compris des commentaires exclusifs des développeurs ! Bande originale : Après des combats intenses, les joueurs pourront également profiter des magnifiques musiques du jeu, telles que “String Theocracy” de Mili.

Library of Ruina sera disponible au format physique et digital sur PlayStation®4 et Nintendo Switch pour le printemps 2024 au prix conseillé de 34.99€. Library of Ruina a reçu la classification PEGI 16. Pour plus d’informations sur le jeu rendez-vous sur le site officiel.