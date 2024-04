Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 15 au 21 avril 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ventes jeux :

01./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.585 / 5.804.495 (+3%)

02./03. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) – 8.012 / 143.180 (-25%)

03./04. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 7.470 / 1.829.996 (-16%)

04./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.078 / 7.747.713 (+32%)

05./05. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.131 / 132.273 (-23%)

06./06. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) – 5.651 / 109.501 (-19%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.523 / 3.502.392 (-6%)

08./08. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.477 / 4.282.105 (-4%)

09./00. [PS5] Ark: Survival Ascended <ADV> (Spike Chunsoft) {2024.04.18} (¥5.800) – 4.127 / NEW

10./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.791 / 5.489.590 (-6%)

Ventes consoles :