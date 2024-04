Il existe de plus en plus de jeux d’enquêtes sur Switch dont certains sont vraiment originaux. Si vous aimez jouer les détectives, vous êtes au bon endroit. Mais contrairement à d’autres jeux du genre, ce n’est pas l’observation qui va être centrale mais ce sera votre audition qui sera mise à rude épreuve. Cependant un gros bémol est à noter dès le début : le jeu est totalement en anglais. Ce qui est vraiment dommage car cela peut empêcher de nombreux joueurs d’en profiter. Il faut en effet un bon niveau de compréhension dans la langue de Shakespeare pour pouvoir avancer dans le jeu !

Un jeu à écouter avec attention

Le début du jeu nous met dans la peau d’un détective acoustique, ce qui donne toute son originalité au jeu. Une femme mystérieuse nous explique qu’elle a besoin de nous pour résoudre des affaires criminelles passées. Elle dispose d’une technologie nous permettant d’écouter tous les protagonistes d’une affaire à n’importe quel moment. Nous ne vous dévoilerons pas le nombre d’affaires à résoudre pour garder la surprise mais sachez juste que toutes les affaires sont des crimes passés sauf la dernière affaire qui prend place dans le présent et qui révèle qui vous êtes et ce qui se passe avec cette femme mystérieuse.

La narration est vraiment la clé dans ce jeu et le très bon jeu d’acteur de tous les protagonistes vient vraiment renforcer ces histoires captivantes. Afin de vous aider, nous vous conseillons de jouer au casque pour vraiment vous immerger dans les lieux et les situations. Cela vous permettra aussi d’entendre le moindre indice laissé dans les dialogues. Les personnages disposent parfois d’un accent anglais ou américain, ce qui peut complexifier la compréhension de certains termes.

Concrètement, pour chaque affaire à résoudre, on vous présente un plan des lieux avec l’agencement des pièces. Le plan indique toutes les pièces du bâtiment et vous êtes représenté par une icône de personnage que vous pouvez diriger n’importe où dans le bâtiment à n’importe quel moment. Pendant que vous vous déplacez, l’enregistrement audio de l’affaire est joué en continu.

Vous pouvez mettre l’enregistrement en pause, rembobiner et avancer quand vous voulez afin d’entendre à nouveau quelques passages ou bien l’enregistrement entier. Afin de résoudre chaque affaire, il vous faudra bien souvent réécouter certains moments en vous déplaçant dans les différents lieux pour pouvoir écouter tous les personnages.

Une ouïe à toute épreuve

Le fonctionnement du jeu est le suivant : quand vous vous trouvez dans une pièce donnée, vous entendrez les personnes qui sont présentes dans celle-ci. Ces personnes vont parfois se déplacer et vous devrez les suivre pour ne pas perdre la suite des dialogues. Mais là où la réécoute est nécessaire est que pendant que vous écoutez certaines personnes, les autres sont aussi en train de parler dans d’autres pièces du bâtiment. Il vous faudra donc vous déplacer dans le bâtiment et écouter l’enregistrement plusieurs fois pour avoir tous les tenants et aboutissants d’une affaire.

La première chose à faire dans une affaire est d’identifier tous les protagonistes. Vous devez donc être très attentif car parfois les noms ne sont mentionnés qu’une seule fois lors d’un dialogue. La seconde chose à faire est de répondre à quelques questions concernant l’affaire comme “Qui a volé tel objet ?” ou “Qui est à l’origine du crime ?”. Une fois toutes les questions répondues correctement, vous pouvez accéder à l’affaire suivante.

Si vous accrochez au concept de Unheard – Voices of Crime Edition, au gameplay simplifié et au fait d’écouter plusieurs fois un enregistrement audio en anglais, vous allez vraiment apprécier ce concept original. Cependant, si vous n’aimez pas l’idée de départ, le jeu vous semblera bien long. Pour notre part, nous sommes tombés dedans et avons apprécié résoudre toutes les affaires.

Visuellement, même si le jeu est très simple, le design des plans et de l’interface est très bon et bien réalisé. À la fin d’une affaire, une courte séquence animée en style comics résume les éléments clés et cela fonctionne vraiment bien.

Sur le plan audio, tout est excellent et au vu du style de jeu heureusement car sinon cela aurait complètement ruiné le concept. Les acteurs sont vraiment investis dans leurs personnages et c’est un réel plaisir de les écouter. On se prend très rapidement au jeu de noter chaque détail qui nous semble important.

Unheard – Édition Voices of Crime est disponible au prix de dix euros sur l’eShop.