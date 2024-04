Exploitez le travail d’équipe avec ce Pokémon Polyvalent unique capable d’adopter plusieurs formations de combat !

Une, deux, une, deux ! Hexadron est prêt à combattre en tant que nouveau Pokémon Polyvalent de Pokémon UNITE. Le Pokémon Escadron apporte un style de combat inédit sur l’Île d’Æos, un style qui met en avant la force d’un escadron qui agit comme une seule entité ! Composé d’un commandant en chef posté en tête de file et de cinq cadets, Hexadron peut se lancer tête baissée dans la bataille grâce à Ultime Bastion, qui renforce ses capacités lorsqu’il défend sa position. Si vous préférez diviser pour mieux régner, Hexadron peut utiliser Baston pour permettre aux cadets d’engager les combats en solo ! Quelle que soit votre approche, le travail d’équipe fait de véritables merveilles avec Hexadron !

Vous pouvez obtenir le permis Unité d’Hexadron, Pokémon Polyvalent adepte du corps à corps, en échange de 14.000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Hexadron pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée. Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur le Pokémon Escadron avant de rejoindre une formation sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux d’Hexadron

Talent : Armurbaston

Lorsqu’Hexadron subit des dégâts de coups critiques, un pourcentage de ces dégâts est réduit. Ce Pokémon est une entité composée d’un chef et de cinq cadets qui utilise trois formations : Colonne, Ultime Bastion et Expédition. L’effet d’une capacité change lorsqu’elle est utilisée en formation Ultime Bastion ou Expédition. Hexadron peut accumuler un peu plus d’énergie Æos que les autres Pokémon.

Attaque de base

La troisième attaque de base, ou après qu’Hexadron utilise Charge, Mégacorne ou Tête de Fer, est renforcée et inflige plus de dégâts. De plus, les attaques renforcées appliquent un effet ralentissant aux Pokémon adverses touchés. Quand l’attaque renforcée touche sa cible, le délai de récupération de Charge, Mégacorne ou Tête de Fer est réduit.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Charge

Hexadron charge dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et les repousse. Sa prochaine attaque de base est renforcée.

Gonflette

Augmente l’Attaque, la Défense et la vitesse d’attaque de base d’Hexadron pendant une courte durée.

Capacités au niveau 4

Mégacorne

Hexadron attaque en chargeant avec ses cornes, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses qu’il touche et les repousse. Immédiatement après, il attaque de nouveau avec ses cornes et obtient un bouclier. Lorsqu’Hexadron est en formation Ultime Bastion, il accumule de la puissance avant de charger avec ses cornes, ce qui inflige des dégâts supplémentaires aux Pokémon adverses en fonction de leurs PV maximums. Lorsqu’Hexadron est en formation Expédition, les cadets éloignés de la formation attaquent aussi avec leurs cornes, tout comme le chef. Améliorer Mégacorne renforce l’effet du bouclier octroyé par cette capacité.

Tête de Fer

Hexadron attaque l’endroit indiqué avec ses têtes dures comme de l’acier, ce qui inflige des dégâts et applique un effet ralentissant aux Pokémon adverses touchés. De plus, Hexadron obtient un bouclier. Quand Hexadron est en formation Ultime Bastion, la portée de la capacité est réduite, mais sa zone d’effet est élargie. Les quatre prochaines attaques de base d’Hexadron peuvent être utilisées en mouvement. Quand Hexadron est en formation Expédition, et qu’il utilise cette capacité, les cadets expédiés reviennent au sein de la colonne. En chemin de retour, les cadets repoussent et infligent des dégâts aux Pokémon adverses qu’ils touchent. Améliorer Tête de Fer permet aux attaques des cadets d’infliger des dégâts supplémentaires aux Pokémon adverses en fonction des PV maximums de ces derniers.

Capacités au niveau 6

Ultime Bastion

Hexadron passe en formation Ultime Bastion et repousse les Pokémon adverses qui se trouvent devant lui. En formation Ultime Bastion, Hexadron ne peut pas changer de direction et sa vitesse de déplacement est réduite lorsqu’il recule. De plus, son Attaque est augmentée et les dégâts frontaux qu’il reçoit sont réduits. Si cette capacité est utilisée alors qu’Hexadron est déjà en formation Ultime Bastion, il passe alors en formation Colonne. Améliorer Ultime Bastion augmente encore plus l’Attaque d’Hexadron et réduit encore plus les dégâts frontaux reçus.

Baston

Hexadron charge dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Il adopte la formation Expédition, et expédie deux cadets vers les Pokémon adverses touchés. Les cadets expédiés continuent d’attaquer les Pokémon adverses, mais retourneront auprès du chef après avoir subi une certaine quantité de dégâts ou après avoir été séparés du chef par une certaine distance. Cette capacité a un maximum de 2 utilisations. Après amélioration, Baston soigne également une portion des PV d’Hexadron quand cette capacité touche sa cible.

La capacité Unité d’Hexadron : Escadron Tempête

Les cinq cadets courent rapidement en continu autour du chef, ce qui inflige des dégâts et applique un effet ralentissant aux Pokémon adverses qu’ils touchent. Pendant l’utilisation de cette capacité, les dégâts subis par les cadets sont réduits.

Analyse de la méta

Puissant contre : Leuphorie

Leuphorie est un Pokémon Soutien qui possède des atouts de Pokémon Défenseur : il peut soigner son équipe (y compris lui-même) en combat avec les boucliers de Rune Protect et Aide Euphorique. E-Coque est généralement moins utilisé, mais les soins de cette capacité peuvent être très puissants selon les circonstances. Malheureusement pour Leuphorie, Hexadron excelle dans l’art de mettre K.O. rapidement et efficacement les cibles les plus robustes avec le combo Ultime Bastion et Mégacorne. Un combo qui inflige tellement de dégâts qu’il est compliqué d’y résister avec les boucliers de Leuphorie, mais en plus de ça, Hexadron obtient son propre bouclier ensuite. Mieux vaut pour le Pokémon Bonheur de garder ses distances lorsqu’Hexadron est au cœur de la bataille.

Vulnérable contre : Goupelin

Hexadron inflige énormément de dégâts lorsqu’il adopte sa formation Ultime Bastion, mais la puissance rime souvent avec le manque de polyvalence. Étant donné qu’Hexadron se déplace encore plus lentement lorsqu’il adopte la formation Ultime Bastion, il aura du mal à résister aux attaques à distance telles que Feu Ensorcelé et Danse Flammes de Goupelin. Danse Flammes est particulièrement dangereux pour le Pokémon Escadron, puisqu’il a plus de chances d’être happé par le tourbillon de feu de Goupelin. Si vous jouez Hexadron, vous devrez miser sur la force brute et travailler en équipe pour vous débarrasser rapidement des Pokémon spécialistes des attaques à distance qui mettent en danger ce petit escadron.