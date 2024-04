Dix-septième semaine de l’année de notre sélection des promotions ! Le temps passe mais pas les bonnes offres qui continuent d’irriguer l’eShop. Nous avons un très beau programme avec de belles pépites indépendantes. De quoi vous satisfaire pour cette fin d’avril ?

Penny’s Big Breakaway

19,79€ au lieu de 29,99€

C’est certainement la promotion de la semaine. L’excellent Penny’s Big Breakaway, sorti fin février, est sur l’eShop seulement à 19,79€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 12 mai !

Penny’s Big Breakaway est un étonnant platformer dans lequel nous incarnons Penny, une artiste qui se déplace à l’aide de son yo-yo ! Le gameplay de ce jeu est très amusant, accessible, le level design est très bien pensé et ce n’est pas pour rien que notre testeur lui a mis la très (très) bonne note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

A Monster’s Expedition

12,49€ au lieu de 24,99€

Vous préférez les puzzles ? A Monster’s Expedition est disponible sur l’eShop à uniquement 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 2 mai.

Si vous recherchez une expérience relaxante mais en même temps exigeante, addictive et à l’ambiance toute mignonne, alors A Monster’s Expedition est certainement pour vous. Pour douze euros, vous avez un jeu avec une bonne durée de vie. Notre testeur l’a d’ailleurs noté à 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

4,99€ au lieu de 24,99€

Vous avez apprécié l’annonce de SteamWorld Heist 2 lors du dernier Nintendo Direct Indie World ? Et bien, les jeux de la licence sont en promotion : SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech est disponible sur l’eShop à 4,99 au lieu de 24,99€ jusqu’au 19 mai !

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech est un très bon RPG deckbuilder avec des combats très stratégiques. Pour ce tout petit prix, vous avez un jeu avec un très bon gameplay, une bande-son et des graphismes réussis, et une durée de vie très intéressante. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Blazing Beaks

0,99€ au lieu de 14,99€

Le prix est tellement bas qu’il en fait peur : Blazing Beaks est disponible sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 10 mai !

Vous êtes fauchés et vous cherchez une expérience défouloire vraiment pas chère ? Blazing Beaks est là pour vous ! Pour seulement un euro, vous aurez un très bon twin-stick shooter avec une rejouabilité quasiment infinie. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

ATONE: Heart of the Elder Tree

0,99€ au lieu de 14,99€

Pour terminer, encore un prix qui défie les lois de la promotion : ATONE: Heart of the Elder Tree est disponible sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 10 mai !

ATONE: Heart of the Elder Tree est un magnifique jeu qui nous plonge dans la mythologie nordique qui mélange l’aventure et le jeu de rythme. Le jeu possède d’énormes qualités, comme sa narration riche et maîtrisée, sa bande-son, son gameplay, ses graphismes… pour un euro, c’est vraiment une belle affaire. Notre testeur lui avis mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.