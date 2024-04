Nous avions parlé de la future mise à jour d’Inazuma Eleven dans une précédente news, mais il y a eu des détails supplémentaires sur le patch. Merci à Inazuma Eleven Frontière une nouvelle fois pour la traduction qu’ils ont récupérée sur le site officiel d’Inazuma Eleven (en japonais). Beaucoup d’éléments ne sont pas répétés dans cette news, puisqu’elles ont déjà été précisées dans la précédente news.

La mise à jour est prévue pour début mai

La mise à jour devait arriver en fin de mois ou en début mai, mais c’est confirmé pour début mai (sans date précise).

Ajout du mode histoire avec quelques changements

Le titre du chapitre 1 sera « tu peux jouer au football » plus quelques autres détails sur certaines images que vous pouvez retrouver dans la news d’Inazuma Eleven Frontière

Le mode théâtre est ajouté dans le menu principal, vous pourrez revoir les cinématiques du mode histoire.

Pénalité de déconnexion et l’option « abandonner »

Nous rappelons qu’il y aura des pénalités de déconnexion, vous obtenez une défaite et la perte des objets en cas de déconnexion intentionnelle ou à cause d’une déconnexion instable. En revanche, si vous êtes le joueur qui n’a pas quitté la partie vous recevrez la victoire et gardez vos objets, mais aucun joueur ne gagnera d’expérience.

L’option « abandon » sera bien ajouteé. Pour rappel ça vous donnera la possibilité de garder ses objets si vous abandonnez (ce qui n’est pas le cas avec la déconnexion intentionnelle), en revanche vous ne gagnez pas d’expérience.

Réduction du lag

Le volume de données transmises a été environ divisé par 10, ce qui permet d’optimiser le jeu et réduire le lag.

Système de juge avancé

Nous avions déjà mentionné l’ajout d’un système qui permet de départager les égalités entres les joueurs, voilà son fonctionnement en détail :

Nombre de tirs : 1 point par tir

: 1 point par tir Nombre d’Affrontements Focus remportés : 1 point par Focus

: 1 point par Focus Possession de la balle : 0,1 point par pourcent

Le nombre d’affrontement focus sera affiché pendant la mi-temps ce qui n’était pas le cas avant. Pour rappel les affrontements focus sont l’interaction quand le joueur avec le ballon affronte un des joueurs adverses souhaitant récupérer la balle

Vous n’êtes pas obligés d’activer cette option et vous pouvez la désactiver avant de lancer un match classé.

Changement de certaines mécaniques pendant les matchs

Le système de brèche va grandement changer, elles permettront de convertir le restant de tension en dégâts infligé à la jauge du gardien adverse. Un gardien subissant une brèche recevra des dégâts en PG (endurance du personnage) équivalents à l’ATQ du tir + la tension du tireur (par exemple, si le tireur a 20% de tension lors d’une brèche elle infligera 20% PG au gardien). La tension sera totalement consommée après une brèche.

Lors des phases de zone défensive, vous pouviez seulement contrôler les défenseurs. Maintenant il sera possible de déplacer le gardien en appuyant sur ZL

Si vous appuyez sur ZL vous pourrez alterner entre le mode passe et le mode frappe. D’après les notes, la difficulté d’utilisation des frappes a été ajustée.

Il sera possible de choisir des passes en profondeur en maintenant le bouton B et ça permettra également de changer la trajectoire de la balle.

Correction de la durée des tactiques

La durée d’effet des tactiques ne sera plus mise en pause lors de la Zone ou des Focus. Tant que le joueur contrôle un personnage, le compteur continuera de tourner ; mais il sera quand même mis en pause lorsque le jeu se met en pause pour choisir une option, et tournera plus lentement quand la Zone ralentit le jeu.

Il y aura la tactique « bonne étoile » qui va être modifiée à cause du récent changement sur le fonctionnement de la brèche et de parade. La tactique obtiendra un effet supplémentaire, le taux de brèche de l’adversaire baisse de 10% alors que votre taux de parade augmente de 10% pour le gardien.

Affronter l’équipe Alius en Héros légendaire

Nous avions déjà mentionné que l’équipe Alius sera affrontable au niveau 50 (le niveau maximal pour le joueur est de 30), vous pourrez affronter cette équipe 3 fois par jour.

Aussi l’expérience obtenue en jouant contre l’ordinateur sera doublé, peu importe le match.

Quelques améliorations visuelles

– Les noms des joueurs seront affichés sur leurs maillots.

– Lorsque vous marquez un but, le ballon continuera à tourner sur lui-même pour le rendre plus impactant.

– 10 nouvelles animations lorsqu’on marque un but. Il y aura 3 animations qui s’activeront aléatoirement selon la personnalité du personnage.

– Une animation d’atterrissage au sol du joueur qui effectue un tir sera ajouté. Avant, les joueurs restaient dans les airs même après le tir.

Correctifs de bug

– Bug lors des Duels, où les personnages extérieurs au Duel étaient orientés bizarrement.

– Bug où les joueurs n’allaient pas récupérer la balle lorsqu’elle atterrissait entre deux joueurs.

– Autres bugs mineurs.

Correction de la traduction

La 1.0.0 de la bêta contient des erreurs de traduction dans diverses langues. Ces erreurs de traduction seront réglées avec la 1.1.0 et ils ont amélioré le processus de traduction pour permettre une traduction de meilleure qualité.

Détails supplémentaires (réunion d’ambassadeurs)

Nous avons pu apprendre quelques petites informations en plus lors de la réunion d’ambassadeurs (via Kirine, Kogemochi).

Le Mode histoire « a le potentiel de détruire votre moral » , d’après Hino

, d’après Hino Il envisage de publier une nouvelle bande-annonce peu avant la sortie

peu avant la sortie Hino n’a pas voulu dire si l’événement Inazuma Eleven prévu cet été (où l’on apprendra entre autres la date de sortie du jeu complet) aura lieu en ligne ou en personne

De nouveaux stickers pour LINE et WhatsApp seront distribués prochainement

Nous vous rappelons que la démo sera téléchargeable jusqu’au 28 juin, mais vous pourrez continuer à joueur en ligne pendant un certain temps pour ceux qui l’auront déjà téléchargées. Inazuma Eleven : Victory Road doit sortir en 2024 sur PlayStation 4, PS5, Steam, IOS, Android et sur la Nintendo Switch évidemment.