Shadow of the Ninja Reborn sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam le 29 août, ont annoncé l’éditeur Natsume Atari et le développeur Tengo Project. Il prendra en charge les options linguistiques anglaises, japonaises, françaises, italiennes, allemandes, espagnoles, coréennes, chinoises simplifiées et traditionnelles.

Au Japon et en Asie, le jeu sera vendu au prix de 4 400 yens / 29,9 SGD / 790 THB / 349 000 IDR / 99 MYR, et SEGA distribuera des éditions physiques pour PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. En occident, les éditions physiques seront distribuées par ININ Games.

Découvrez la magie de Tengo Project, les créateurs innovants connus pour leurs inoubliables revivals 16 bits tels que Pocky & Rocky Reshrined ! Préparez-vous pour le quatrième chapitre de leur nouveau classique de l’action ninja !

Dans un futur lointain, il existe un Ninja légendaire… Foncez à travers les gratte-ciel sombres, libérez vos talents de ninja pour vaincre les menaces des tanks et des robots ! Libérez l’humanité de la tyrannie des quatre généraux démoniaques ! Faites l’expérience d’un super réalisme dans un jeu classique !

Affrontez des ennemis redoutables en utilisant une gamme de manœuvres dynamiques, en maîtrisant 7 armes de ninja et en déclenchant des ninjutsu spéciaux ! Lancez-vous dans des batailles difficiles avec un allié grâce au mode coopératif !

Avec le jeu original KAGE : Shadow of the Ninja (intitulé SHADOW OF NINJA en Amérique du Nord et BLUE SHADOW en Europe) lancé en 1990, Natsume a gagné ses galons de maître des jeux d’action. Aujourd’hui, cette même équipe créative vous présente le nouveau chapitre de la série.