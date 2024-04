ATLUS dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce qui présente le scénario enrichi de son prochain RPG, Shin Megami Tensei V: Vengeance. Cette vidéo invite les joueurs à explorer un Tokyo post-apocalyptique tout en présentant une nouvelle voie scénaristique. De plus, elle met en lumière les liens à tisser avec de nouveaux alliés, le système de combat au tour par tour d’une intensité rare, ainsi que des légions de démons.

Shin Megami Tensei V: Vengeance fait revivre l’histoire de Shin Megami Tensei V sur de nouvelles plateformes – PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et PC – agrémentée d’un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes next-gen somptueux, de nouveaux démons, des zones à explorer et des musiques inédites, le jeu propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus riche encore.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira le 14 juin 2024. Le jeu est disponible en précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.