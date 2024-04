Le 30 avril 2024 – Le moment est venu de revenir dans les rues agitées de la grande ville dans le cadre de cette collaboration entre World of Tanks Blitz et les Tortues Ninja ! Les tankistes feront équipe avec ses héros tant aimés pour profiter d’une bonne part de pizza avant une nouvelle confrontation contre Shredder le terrible. Cette aventure regorgera de nostalgie, d’effervescence et d’épreuves inspirées du dessin animé Tortues Ninja des années 1980 !

À partir du 24 avril, les joueurs de World of Tanks Blitz s’engageront dans l’évènement sur sept jours « Dans les égouts ! ». Pour débloquer des récompenses exclusives s’inspirant des Tortues Ninja, les tankistes devront remporter cinq victoires par jour. Ces récompenses incluent deux camouflages exclusifs, un avatar animé Maître Splinter, un arrière-plan de profil aux airs de tortues, ainsi qu’un élément du garage spécial reprenant les principaux éléments de la cachette secrète dans les égouts des Tortues Ninja. Ce qui est encore plus formidable, c’est que trois lots radicaux seront proposés, comprenant le char Mutant vraiment cool équipé d’un canon blaster Tortue et inspiré du Van des Tortues des Tortues Ninja.

Après un échauffement, les joueurs seront prêts à affronter le méchant Shredder dans une confrontation épique à partir du 1er mai qui marquera le lancement de l’opération Cowabunga. Cet évènement en 60 étapes déborde de récompenses fabuleuses, comme des avatars exclusifs des Tortues Ninja : le chef intrépide Leonardo, Raphael la brute, toujours prêt à en découdre, le génie Donatello et Michelangelo, le bon fêtard. Les joueurs montreront la puissance des tortues sur le champ de bataille, combattant pour quatre camouflages différents arborant les couleurs caractéristiques de l’équipement ninja des Tortues. Les tankistes ne devront pas perdre de vue la récompense principale : un camouflage légendaire pour le P.44 Pantera qui s’inspire du si sinistre Shredder.