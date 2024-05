Another Crab’s Treasure est arrivé sur Nintendo Switch il y a une semaine, après avoir été annoncé il y a environ un an.

Ce jeu unique a clairement attiré l’attention lors de son annonce (il est même venu dire bonjour lors du dernier Nintendo Direct), et nombreux sont ceux qui attendent patiemment de pouvoir se procurer le jeu. Parmi eux, de nombreux joueurs se sont emparés du jeu dès les premiers jours, puisque les ventes ont dépassé les 30 000 exemplaires dans le monde entier (hors Gamepass) en 24H, et désormais 100.000 ventes en 4 jours.

From the bottom of our little hearts, thank you for the best game launch we’ve ever had 100k in under 4 days!

Aggro Crab no longer slept on?? new era?!?! pic.twitter.com/QAvD4YJ9iH

— AGGRO CRAB ACT OUT NOW‼️ (@AggroCrabGames) April 29, 2024