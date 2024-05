Malgré sa sortie sur Ps5 il y a peu, Hi-Fi Rush reste en rumeur sur Nintendo Switch. Des dataminers ont même déterré des preuves irréfutables, avec une iconographie qui laissait penser que le jeu Xbox et PC était destiné à la Switch. Ces mêmes rumeurs affirmaient également que le jeu allait se frayer un chemin jusqu’à la PS5. Les espoirs de la plupart des joueurs ont ensuite été anéantis par un Nintendo Direct : Partner Showcase s’est déroulé sans aucune mention d’un portage sur la console hybride, mais une version PS5 a bel et bien vu le jour.

Après des mois et des mois de débats, PEGI a confirmé que Hi-Fi Rush sera disponible sur Switch. Une classification officielle pour une version Nintendo Switch du jeu a fait surface sur le site web de PEGI, et curieusement, la classification a été publiée exactement à la même date que la version PS5 : le 30 avril 2024. Avec la classification publiée, ce n’est qu’une question de temps avant que l’annonce ne soit faite et que le jeu n’arrive.

Nintendo Switch version of Hi-Fi Rush has been rated by European ratings board PEGI along side the PS5 version #HiFiRUSH via @gematsu https://t.co/1OkI9JvLtr pic.twitter.com/TvDmXRTnDk — Genki✨ (@Genki_JPN) April 30, 2024

Vibrez au rythme de la musique dans la peau de Chai, une rockstar en herbe accompagnée d’acolytes hétéroclites qui veulent se rebeller contre une mégacorpo cybernétique maléfique, dans un périple ponctué de combats endiablés ! Dernier bébé de Tango Gameworks, le studio derrière The Evil Within® et Ghostwire®: Tokyo (si, si, vraiment), voici Hi-Fi RUSH, un tout nouveau jeu d’action dans lequel les personnages, le monde et les combats évoluent et bougent sur le rythme de la musique !

Testez votre sens du rythme avec deux nouveaux modes de jeu et déverrouillez de nouvelles récompenses et même quelques secrets dans cette mise à jour gratuite pour Hi-Fi RUSH !

Le mode RUSH RYTHMIQUE vous met face à des vagues d’ennemis pour les combattre en musique avec un tempo de plus en plus rapide. Celui-ci accélérera à mesure que vous abattez des ennemis de plus en plus costauds, jusqu’à atteindre un petit 200 BPM (battements par minute) bien énervé dans les derniers étages !

La Tour de force est une version surprenante du mode Tour de rythme que les joueurs déverrouillaient en terminant le jeu une première fois. Vous grimperez les étages en éliminant des vagues d’ennemis, mais cette fois, vous devrez renforcer un Chai qui part à poil ou presque à l’aide d’améliorations aléatoires !

La mise à jour Défi arcade compte également du contenu supplémentaire à déverrouiller pour les joueurs avec de nouveaux défis à découvrir en jeu, y compris des poses et des vignettes pour le mode Photo, des t-shirts pour Chai, des tenues pour Korsica, et même des attaques spéciales signées CNMN et Frigénieux, les robots préférés des petits et des grands !