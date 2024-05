Le 2 mai 2023 – EA et Respawn ont dévoilé un trailer narratif dédié à Alter, la nouvelle Légende des Jeux Apex qui tiendra une place centrale dans la prochaine saison d’Apex Legends. Voyageuse interdimensionnelle dotée d’une personnalité alternative se plaisant à semer le chaos et la destruction sur son passage, Alter a déjà vécu de nombreuses vies.

Découvrez Alter en visionnant le tout premier trailer de la prochaine saison d’Apex Legends ci-dessous :

La prochaine saison d’Apex Legends sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via EA app et Steam. Plus de détails seront dévoilés via le trailer de gameplay officiel le 3 mai prochain.