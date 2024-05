Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 30 avril 2024 : 10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc. (Nasdaq : FNKO) et Universal Products & Experiences, ainsi qu’avec ses partenaires Skybound Games et Maximum Entertainment France, a dévoilé aujourd’hui un tout nouvel aperçu de Funko Fusion et les détails de la sortie du prochain jeu d’action en coopération, construit autour des plus grandes marques et des plus grands personnages de la culture pop et Funko Pop!.

Prévu pour une sortie mondiale au 13 septembre 2024, les joueurs peuvent visionner une nouvelle bande-annonce de Funko Fusion mettant en avant quelques-unes des interactions bourrées d’action et des licences préférées des fans auxquelles ils peuvent s’attendre.

Funko Fusion arrive sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les précommandes pour les éditions physiques du jeu pour consoles ouvrent dès aujourd’hui dans les enseignes habituelles.

Funko Fusion est un jeu d’action-aventure en solo et en coopération en ligne qui rend hommage à la vaste palette d’univers adorés de NBCUniversal et aux interprétations irrévérencieuses de Funko Pop! des personnages qui les habitent. Dans le jeu, les joueurs célébreront leurs films et séries télévisées préférés à travers un large éventail de plus de 20 franchises : des films à succès comme Jurassic World, Les Dents de la Mer, Retour Vers Le Futur, The Thing, Shaun of the Dead et Chucky, aux séries télévisées à succès comme Battlestar Galactica, Umbrella Academy et Les Maîtres de l’Univers, et bien d’autres encore.

« Notre vision chez 10:10 Games est de créer une incroyable expérience de jeu vidéo en coopération qui réunira les joueurs du monde entier dans un jeu unique, amusant, énergique et authentique », déclare Arthur Parsons, cofondateur et responsable de l’édition chez 10:10 Games. « Conçu par une équipe talentueuse, Funko Fusion est la célébration ultime du fandom, mélangeant des films et des séries télévisées bien-aimés de toutes les générations avec de l’humour, des mécanismes amusants et de l’action au rythme rapide et à forte dose d’adrénaline. Funko Fusion est l’expérience que nous pensons que les fans attendent, et enfin, sur une note personnelle, j’ai la chance d’avoir Musclor dans un jeu vidéo ! »

« Funko Fusion est notre première entrée explosive dans le jeu vidéo sur console. Les fans récents et de longue date de Pop! traverseront, exploreront et s’aventureront dans des mondes incroyables inspirés par certaines des marques et des personnages les plus emblématiques de NBCUniversal, en plus d’une multitude de surprises provenant à la fois de Skybound et de Funko », a déclaré Jason Bischoff, vice-président des licences et du développement commercial chez Funko. « Depuis notre annonce, les fans n’ont cessé de réclamer davantage d’informations. Nous sommes très reconnaissants de cet engouement et de l’opportunité qui nous est donnée de commencer à partager le travail extraordinaire et le partenariat de nos amis de 10:10 Games. L’automne 2024, sera consacré à Funko Fusion ! »