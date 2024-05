Gundam Breaker 4 a enfin une date de sortie confirmée. Bandai Namco a annoncé aujourd’hui que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 29 août 2024. Cette information vient après la première révélation du jeu lors d’un Nintendo Direct plus tôt cette année. Bien que Bandai Namco ait précédemment confirmé une sortie cette année, aucune date précise n’avait été communiquée jusqu’à présent.

Gundam Breaker 4 sortira sur Nintendo Switch le 29 août 2024 pic.twitter.com/R827nLu2FS — Nintendo-Town (@NintendoTown) May 8, 2024



Créez votre propre Gundam ultime dans le tout dernier jeu Gundam Breaker ! Dans Gundam Breaker 4, vous créerez et personnaliserez votre propre Gunpla et mettrez sa puissance à l’épreuve lors de missions palpitantes.

BRISEZ

Utilisez deux armes différentes à la fois dans Gundam Breaker 4 et faites tomber les pièces de vos ennemis pour les ajouter à votre collection. Ce butin vous revient et vous avez tout intérêt à l’utiliser !

CONSTRUISEZ

Choisissez parmi plus de 250 kits de base et combinez leurs pièces pour construire le Gunpla idéal. Personnalisez-le à l’aide de peinture, de traitements d’usure et de décalcomanies pour le rendre unique et exposez-le dans le nouveau Mode Diorama. Grâce aux nombreux arrière-plans et effets spéciaux proposés, vous pourrez créer des scènes épiques et dynamiques à partager en ligne !

COMBATTEZ

Faites participer votre Gunpla personnalisé à une variété de missions aux combats intenses et mettez-le à l’épreuve en affrontant de puissants adversaires en mode en ligne ou solo. Combattez contre ou avec vos amis, équipez de nouvelles compétences pour avoir un avantage et détruisez vos ennemis !

Entrez dans la nouvelle ère de la série Gundam Breaker et préparez-vous à BRISER, CONSTRUIRE ET COMBATTRE !