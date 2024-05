Le studio Club Sandwich vient d’annoncer qu’un nouveau jeu débarquera sur Nintendo Switch : Shuffle Tactics. C’est un mélange de roguelike, de deckbuilder, et de tactical RPG dans lequel les joueurs devront user de stratégie à l’aide de cartes pour défaire leurs ennemis.

Voici ce que le jeu nous annonce :

Que se passerait-il si Final Fantasy Tactics et Slay The Spire avait un enfant ? Créer votre deck, déclenchez de puissants combos dans des batailles stratégiques au tour par tour et découvre tous les mystères et horreurs cachés dans Asteria. Avez-vous ce qu’il faut pour purifier la terre de sa corruption et devenir son roi ?

Batailles tactiques au tour par tour : Déjouez les Dwellers corrompus grâce à des tactiques de combat et à un positionnement stratégique. Shuffle Tactics vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour l’emporter.les joueurs de tactical RPG se sentiront dans leur cocon.

Construction approfondie de deck : Imprégnés par l’éclat, chaque héros possède son propre ensemble de mécanique que vous pouvez mélanger et associer grâce à la construction de deck. Trouvez les meilleures stratégies et débloquez les cartes les plus puissantes alors que vous essayez de purifier les terres corrompus d’Asteria, devenant ainsi un héraut de la légende

Renforcez vos liens avec vos acolytes : embauchez des acolytes uniques et renforcez votre lien avec eux pour débloquer des mécaniques de combat puissantes. La parfaite équipe vous mènera-t-elle à la victoire ?

La mort n’est pas la fin : Le chemin qui souvre devant vous est difficile, et vous allez mourir, encore et encore… Mais ce ne sera pas la fin. Une force au-delà de votre compréhension continue de vous ramener dans ce monde maudit. Pouvez-vous découvrir les secrets derrière ce cycle perpétuel ?

Actuellement, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais nous vous tiendrons informés dès que nous en aurons une.