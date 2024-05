Le 8 mai 2024 – Préparez-vous à encore plus de Sonic The Hedgehog ! Sonic Mania Plus est disponible dès aujourd’hui et pour la toute première fois en version mobile, en exclusivité sur Netflix Games !

Sonic Mania Plus est un véritable retour aux sources pour les fans de Sonic : des graphismes rétro somptueux, de nombreuses zones inédites et vos tableaux préférés tirés de Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic the Hedgehog CD. Incarnez Sonic, Tails ou Knuckles, ou encore deux autres personnages venus d’anciens titres : Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel, qui font leur retour armés de leurs propres compétences.