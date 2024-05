Les fans peuvent redécouvrir ce classique dans une édition complète comprenant plus de 150 éléments de contenu additionnel

Hertfordshire, 14 Mai 2024 – Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Omega Force ont annoncé que SAMURAI WARRIORS 4 DX était désormais disponible en Europe au format numérique sur PC Windows via Steam®. Cette édition complète de SAMURAI WARRIORS 4 inclut plus de 150 éléments de contenu additionnel tels que des costumes, des armes, des scénarios, des musiques et bien plus encore.

SAMURAI WARRIORS 4 DX propose dans une édition complète tout le contenu espéré par les fans. En plus du mode principal « Story Mode » incluant des « regional stories » ou la « story of unification », cette DX version permet aux joueurs de choisir parmi une variété de modes, tels que le « Chronicle Mode ». Dans ce mode, les joueurs peuvent voyager au travers du monde de SAMURAI WARRIORS, accomplir des quêtes dans diverses régions tout en rencontrant des officiers et récupérer des objets. Par ailleurs, les joueurs peuvent découvrir plus de 50 officiers jouables dans SAMURAI WARRIORS 4 DX ainsi que des systèmes d’action grisants tels que « Hyper Attack » et « Rage » lors de leur voyage au cœur du Japon de la période Sengoku.

Caractéristiques principales de SAMURAI WARRIORS 4 DX :

Plus de 150 éléments de contenu additionnel – Le contenu additionnel initialement disponible sur les autres plateformes lors de la sortie originale de SAMURAI WARRIORS 4 est désormais inclut dans SAMURAI WARRIORS DX .

– Le contenu additionnel initialement disponible sur les autres plateformes lors de la sortie originale de SAMURAI WARRIORS 4 est désormais inclut dans . Optimisé pour PC – Les paramètres graphiques peuvent être ajustés pour correspondre aux spécifications des PC de chaque joueurs. Le jeu supporte les contrôles au clavier et à la souris, les touches peuvent également être réattribuées. La plupart des manettes sont également prises en charge.

– Les paramètres graphiques peuvent être ajustés pour correspondre aux spécifications des PC de chaque joueurs. Le jeu supporte les contrôles au clavier et à la souris, les touches peuvent également être réattribuées. La plupart des manettes sont également prises en charge. SAMURAI WARRIORS DX est désormais disponible en anglais en plus du japonais. La langue peut être changée dans les paramètres.

SAMURAI WARRIORS DX est désormais disponible à l’achat au format numérique sur PC Windows via Steam®.