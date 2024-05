SEGA a le plaisir d’annoncer de nouvelles dates pour la deuxième extension de la tournée mondiale Sonic Symphony, actuellement en représentation ! À la suite de demandes répétées du public, de nombreuses nouvelles villes auront désormais l’occasion de profiter de la musique de Sonic the Hedgehog™ en concert.

Sonic Symphony est une expérience de concert multimédia immersive couvrant plus de trois décennies de musique de la cultissime franchise Sonic signée SEGA, exécutée à la fois par un orchestre symphonique et un groupe de rock au complet. Depuis le lancement réussi de la tournée mondiale en 2023 à Londres et Los Angeles, les concerts ont affiché complet dans diverses villes dont Boston, Chicago, Atlanta, Seattle, San Francisco, Washington et New York. La demande pour se procurer des billets reste très élevée pour les dates de tournée restantes et de nombreux concerts affichent déjà des disponibilités réduites. Nous avons donc le plaisir d’annoncer que 13 dates supplémentaires ont été ajoutées, pour satisfaire les demandes récurrentes du public et permettre à plus de fans de s’immerger dans la magie de Sonic Symphony.

Les fans du monde entier ont parlé ! Leurs retours élogieux incluent des commentaires comme « La meilleure soirée de ma vie », « Le meilleur spectacle auquel j’ai jamais assisté », « Une expérience qui m’a vraiment transformé » et « Je me suis éclatée comme jamais ! ». De nombreux spectateurs ont déclaré que revisiter leurs moments favoris de Sonic et chanter en chœur avec d’autres fans au long cours était absolument cathartique. Le sentiment est unanime : c’est une expérience à répéter !

Coproduite par SEGA et soundtrec, et présentée dans le monde entier par MGP Live, la tournée mondiale Sonic Symphony a également été le théâtre d’apparitions de certains compositeurs célèbres de la franchise Sonic, comme Jun Senoue et Tomoya Ohtani. Chaque spectacle Sonic Symphony donne aux fans la possibilité de profiter d’une sélection de morceaux cultes accompagnés de grands moments de Sonic sur écran géant, avec des listes de morceaux variées et — pour certaines dates — des apparitions surprises de membres de la grande famille Sonic.

Prochaines dates à venir de la tournée mondiale Sonic Symphony :

Déjà annoncées :

● 2 juin 2024 : Paris, Le Grand Rex

● 8 juin 2024 : New York, Union Palace

● 15 juin 2024 : Phoenix, Symphony Hall

● 16 juin 2024 : Salt Lake City, Abravanel Hall

● 22 juin 2024 : Minneapolis, Orpheum Theatre

● 29 juin 2024 : Greensboro, Steven Tanger Center

● 27 juillet 2024 : San Diego, Civic Theatre

Nouvelles dates :

● 15 septembre 2024 : Boston, Symphony Hall

● 21 septembre 2024 : Los Angeles, Dolby Theatre

● 28 septembre 2024 : Londres, Eventim Apollo

● 5 octobre 2024 : Charleston, North Charleston Performing Arts Center

● 12 octobre 2024 : Chicago, Auditorium Theatre

● 19 octobre 2024 : Orlando, Walt Disney Theater

● 26 octobre 2024 : Houston, Bayou Music Center

● 15 novembre 2024 : Nashville, Andrew Jackson Hall

● 23 novembre 2024 : Philadelphie, The Met

● 14 décembre 2024 : Newark, New Jersey Performing Arts Center

● 28 décembre 2024 : Dallas, AT&T Performing Arts Center