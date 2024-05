Trois nouveaux jeux Game Boy viennent d’être mis à la disposition des utilisateurs de Nintendo Switch Online, à savoir Alleyway, Baseball et le classique Super Mario Land. Ces jeux sortent pour célébrer le 35e anniversaire de la Game Boy, puisqu’ils sont tous sortis la même année que la console, en 1989.

« Super Mario Land » est un jeu de plateforme classique développé par Nintendo et sorti en 1989 pour la console portable Game Boy. Il s’agit du premier jeu de la série Mario à être lancé sur une console portable.

Dans « Super Mario Land », les joueurs prennent le contrôle de Mario, le plombier héroïque, dans une nouvelle aventure qui se déroule dans le royaume de Sarasaland, loin du Royaume Champignon habituel. Le scénario du jeu est simple : la princesse Daisy, souveraine de Sarasaland, a été kidnappée par l’extraterrestre maléfique Tatanga. Mario doit parcourir quatre mondes différents pour la sauver, chacun divisé en trois niveaux distincts avec des thèmes uniques, tels que les pyramides égyptiennes, les océans, les montagnes rocheuses et les villes orientales.

Le gameplay de « Super Mario Land » suit les principes de base des jeux de plateforme de Mario. Les joueurs doivent guider Mario à travers des niveaux remplis d’ennemis, d’obstacles et de pièges, tout en collectant des pièces, des power-ups et des étoiles invincibles. Les power-ups incluent le Super Champignon, qui fait grandir Mario, et la Fleur de Feu, qui lui permet de lancer des boules de feu pour vaincre les ennemis. Une particularité de ce jeu est l’ajout de niveaux de type shoot’em up où Mario pilote un sous-marin ou un avion, tirant sur des ennemis et des obstacles.

Graphiquement, « Super Mario Land » utilise les capacités monochromes de la Game Boy pour créer des environnements distincts et des personnages reconnaissables. Malgré les limitations techniques de la console, le jeu réussit à offrir une expérience visuelle agréable et engageante. La musique, composée par Hirokazu Tanaka, est mémorable et contribue grandement à l’atmosphère du jeu, avec des thèmes entraînants et distincts pour chaque monde.

« Super Mario Land » a été largement salué pour son gameplay addictif, sa conception de niveaux inventive et son succès à transposer l’expérience Mario sur une console portable. Il a vendu des millions d’exemplaires à travers le monde et est souvent cité comme l’un des titres les plus emblématiques de la Game Boy.

—

« Alleyway » est un jeu de casse-briques développé par Nintendo et Intelligent Systems, sorti en 1989 pour la Game Boy. En tant que l’un des titres de lancement de la Game Boy, « Alleyway » a introduit les joueurs à une expérience de jeu classique adaptée à la console portable.

Dans « Alleyway », les joueurs contrôlent une raquette, souvent pilotée par Mario, située en bas de l’écran. Le but est de faire rebondir une balle contre une série de briques situées en haut de l’écran, en utilisant la raquette pour empêcher la balle de tomber hors du champ de jeu. Chaque niveau présente un agencement différent de briques, et les joueurs doivent détruire toutes les briques pour passer au niveau suivant.

Le gameplay est simple mais addictif, nécessitant des réflexes rapides et une coordination précise pour réussir. Les niveaux deviennent progressivement plus difficiles, avec des briques se déplaçant parfois ou nécessitant plusieurs coups pour être détruites. Le jeu utilise les capacités monochromes de la Game Boy pour offrir des graphismes clairs et fonctionnels, avec des animations fluides pour la balle et la raquette.

« Alleyway » est apprécié pour sa simplicité et son défi croissant. En tant que jeu de casse-briques, il n’offre pas de fonctionnalités révolutionnaires, mais il a réussi à captiver les joueurs de l’époque grâce à son gameplay addictif et ses niveaux bien conçus.

« Baseball » est également l’un des premiers jeux de sport développés par Nintendo pour la Game Boy, sorti en 1989. Ce jeu offre une expérience de baseball simplifiée mais divertissante, adaptée à la console portable.

Dans « Baseball », les joueurs peuvent choisir entre deux équipes, les Bears et les Eagles, et participer à des matchs de baseball en mode solo ou contre un ami via un câble de liaison. Le gameplay suit les règles traditionnelles du baseball, avec les joueurs alternant entre la frappe et le lancer. Lors de la frappe, les joueurs contrôlent le batteur et doivent synchroniser leurs coups pour frapper la balle lancée par le lanceur adverse. En mode défense, les joueurs contrôlent le lanceur et les défenseurs, essayant de retirer les batteurs adverses et d’empêcher les coureurs de marquer des points.

Les graphismes monochromes de « Baseball » sont simples mais efficaces, représentant les joueurs, le terrain et les actions de manière claire et compréhensible. Le jeu capture l’essence du baseball tout en étant accessible aux joueurs de tous âges grâce à ses contrôles intuitifs et son gameplay direct.

« Baseball » est apprécié pour sa simplicité et sa capacité à offrir une expérience de baseball amusante et portable. Bien qu’il ne propose pas les fonctionnalités avancées des jeux de sport modernes, il reste un titre nostalgique pour ceux qui ont grandi avec la Game Boy, représentant une époque où les jeux portables étaient en pleine émergence.

—

Au Japon, un jeu de plus s’ajoute à la liste, le fameux Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (The Frog For Whom The Bell Tolls), un jeu totalement inconnu chez nous qui reprend le moteur graphique de The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

« The Frog For Whom The Bell Tolls » (connu sous le nom de « Kaeru no Tame ni Kane wa Naru » au Japon) est un jeu d’action-aventure développé par Nintendo et Intelligent Systems, sorti exclusivement au Japon pour la Game Boy en 1992. Le jeu a acquis une renommée culte pour son gameplay innovant, son humour charmant et son influence sur les futurs titres de Nintendo, notamment la série « The Legend of Zelda ».

L’histoire suit le prince de Sable, un jeune et téméraire prince qui se lance dans une quête pour sauver le royaume de Mille-Feuille et sa princesse Tiramisu des griffes du méchant roi Delarin. Le prince découvre bientôt que son rival et ami, le prince de Cushelle, est également sur la même mission. Ensemble, mais souvent en compétition, ils doivent naviguer à travers divers défis pour atteindre leur objectif.

Le gameplay de « The Frog For Whom The Bell Tolls » mélange des éléments d’action, de plateformes et de résolution de puzzles. Contrairement à de nombreux jeux de l’époque, les combats ne sont pas contrôlés directement par le joueur. Lorsqu’une bataille commence, le prince et l’ennemi s’affrontent automatiquement, et le résultat est déterminé par les statistiques de force et d’endurance de chaque personnage. Le joueur peut améliorer ces statistiques en trouvant des objets et en gagnant de l’expérience.

Un aspect unique du jeu est la capacité du prince à se transformer en grenouille et en serpent, chacune avec des capacités spéciales. En tant que grenouille, le prince peut nager et sauter plus haut, tandis que sous la forme de serpent, il peut ramper dans des espaces étroits et empoisonner les ennemis. Ces transformations sont essentielles pour résoudre les énigmes et progresser dans l’aventure.

Graphiquement, « The Frog For Whom The Bell Tolls » utilise les capacités monochromes de la Game Boy pour créer des environnements détaillés et des personnages expressifs. Le style artistique est charmant et plein d’humour, ce qui ajoute une couche supplémentaire de plaisir au jeu. La bande sonore, composée par Kazumi Totaka, est entraînante et mémorable, contribuant à l’ambiance enjouée du jeu.

Bien que le jeu n’ait jamais été officiellement traduit en anglais ou publié en dehors du Japon, il a influencé des titres ultérieurs de Nintendo. Par exemple, le moteur de jeu a été réutilisé pour « The Legend of Zelda: Link’s Awakening »