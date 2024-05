Blade Representaciones et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la disponibilité en France d’accessoires pour consoles sous licence officielle Demon Slayer.

La nouvelle collection Kimetsu no Yaiba de FR-TEC est conçue pour protéger les périphériques les plus précieux des joueurs. Ces accessoires reprenent les visuels de l’anime offrant aux fans de grands moments cette année, avec la sortie du film en février dernier et le lancement de la saison 4 ce mois de mai.

Le Combo Pack Tanjiro Kamado pour les manettes de PlayStation 5 et Xbox Series est désormais disponible, ainsi que le l’Étuis de Rangement et Protection « Water Breath » pour Nintendo Switch. Voici quelques détails sur ces sorties gaming issues du célèbre anime :

Étuis de Protection Premium « Water Breath » Demon Slayer Switch

Ce sac de transport s’inspire du design du Dixième Mouvement du Souffle de l’Eau de Tanjiro Kamado. Il est conçu pour protéger votre Switch des chocs et faciliter son transport. Il peut contenir 4 jeux dans la boîte intégrée. Un intérieur doux et feutré protègera votre console comme Tanjiro protège Nezuko.

Combo Pack Tanjiro Demon Slayer PS5