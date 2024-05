Disponible depuis un moment sur d’autres plate-formes uniquement au Japon, Falcom annonçait le mois dernier s’occuper du portage de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II ou Kuro no Kiseki II for Nintendo Switch. Une annonce qui fixera même la date de sortie japonaise du portage au 25 Juillet 2024 alors que l’occident attend toujours la sortie du premier opus de ce nouvel arc de la saga Trails attendu pour le 5 Juillet également sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, Falcom présente une petite vidéo de la version Nintendo Switch de ce second opus de la saga Daybreak et aussi l’opening du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous avec également un lien vers notre test import du premier Trails through Daybreak sur Nintendo Switch.